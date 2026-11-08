Camioneta arrolla a ciclistas en SLP; accidente deja un muerto y un lesionado de gravedad

Una rodada de entrenamiento terminó en tragedia la mañana de este domingo 8 de noviembre, luego de que una camioneta arrollara a un grupo de ciclistas que circulaba por el Circuito Potosí, al poniente de la capital de San Luis Potosí. El accidente dejó como saldo un deportista sin vida y otro con lesiones de gravedad.

De acuerdo con los testimonios difundidos por integrantes de la caravana en redes sociales, los ciclistas habían salido del Hospital del Niño y la Mujer con dirección al Circuito Potosí. Su objetivo era continuar su recorrido hacia la carretera a Guadalajara y practicar en las pendientes conocidas como “las cuestas”.

La rodada formaba parte de su preparación física para participar en diciembre en una caravana de peregrinos ciclistas que tiene como destino la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

Sin embargo, cuando circulaban por el crucero del Circuito Potosí con la avenida Chapultepec, una camioneta tipo Van, presuntamente perteneciente a una empresa de seguridad privada, los embistió y alcanzó a varios integrantes del grupo.

El impacto provocó que uno de los ciclistas perdiera la vida en el lugar, mientras que otro resultó gravemente lesionado y requirió atención médica.

La emergencia movilizó a elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes aparecen en las imágenes compartidas por los propios ciclistas como los primeros respondientes en el lugar del percance.

Por su parte, medios locales reportaron que el accidente ocurrió sobre el Circuito Potosí, frente a la plaza comercial The Park, y señaló que la unidad involucrada sería una camioneta de transporte de valores.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer un informe oficial que precise las circunstancias del atropellamiento, la identidad de la víctima ni la situación jurídica del conductor. Tampoco se ha confirmado públicamente si hubo más personas lesionadas.