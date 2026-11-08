Monorriel conecta Apodaca con Monterrey; alistan arranque de líneas 4, 6 y Aeropuerto

El sistema de transporte colectivo Metrorrey alcanzó una fase definitoria con la llegada, por primera vez, del monorriel a la estación Centro Apodaca, lo que marca la terminación del viaducto elevado de la Línea 6 y la interconexión de 22 kilómetros de vía sobre el área metropolitana.

El recorrido de prueba fue supervisado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, junto con el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas, y el subsecretario de Infraestructura del Estado, José Francisco Ibargüengoitia. El tren partió desde la estación Talleres y circuló sobre la infraestructura elevada del corredor Miguel Alemán, transitando las estaciones Citadel, Sendero La Fe, Isidoro Sepúlveda, Altea y Nave 01 hasta arribar a la terminal en Apodaca.

García Sepúlveda resaltó el alcance que tendrá el nuevo trazado elevado para desahogar el oriente de la metrópoli.

“Ya terminamos el viaducto de la Línea 6, estamos aquí en Apodaca-Centro. Esta es la conexión de la nueva Línea 6 con la nueva Línea Aeropuerto”.

Por su parte, el titular de Metrorrey, Abraham Vargas, detalló que la maniobra permitió utilizar por primera ocasión la rampa de desvío hacia el nororiente y habilitar las vías A y B en dirección al centro del municipio. Explicó que la consolidación de los 22 kilómetros de trazo entre Torre Rise y Apodaca dinamizará la instalación de sistemas electromecánicos desde el Patio de Talleres hacia la terminal aérea.

El gobernador Samuel García supervisó la llegada del monorriel a la estación Centro Apodaca tras concluir el viaducto de la Línea 6 de Metrorrey. Especial

“En total, desde Torre Rise hasta aquí en la estación Apodaca, aproximadamente son 22 kilómetros donde ya hay continuidad en la vía. Las pruebas permiten revisar la geometría del tendido y la interacción directa de los vagones con la infraestructura para calibrar juntas y componentes”.

De acuerdo con el balance operativo, la obra civil del viaducto registra más de un 95 por ciento de edificación terminada, mientras que el bloque de 21 estaciones proyectadas reporta un avance físico cercano al 70 por ciento. En cuanto a las unidades de rodamiento, seis trenes monorriel ya están resguardados en territorio estatal, uno más se encuentra en trayecto y dos adicionales están en fase de ensamblaje.

Vargas añadió que quedaron concluidas las obras complementarias para reubicar tendidos eléctricos de media y alta tensión que interferían con el gálibo del viaducto, concentrando los trabajos actuales en el Patio de Talleres —que presenta un 75 por ciento de desarrollo— y en las subestaciones de suministro. Las autoridades estatales reiteraron que el plan maestro contempla abrir el servicio al público de las líneas 4, 6 y 7 (Aeropuerto) de forma íntegra durante el próximo año.