Américo Villarreal da seguimiento a la localización del alcalde de Río Bravo

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que su administración mantiene un seguimiento puntual a la situación del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y que existe coordinación entre las autoridades de procuración de justicia de Tamaulipas y San Luis Potosí para avanzar en las acciones encaminadas a su localización y salvaguardar su integridad.

A través de un mensaje en sus redes sociales, dirigido a las y los tamaulipecos, el mandatario estatal señaló que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, así como con sus respectivas unidades especializadas, para atender el caso.

Villarreal Anaya también indicó que su gobierno permanece atento a la situación de los familiares del alcalde y mantiene comunicación permanente con las autoridades involucradas, con el propósito de conocer los avances de las investigaciones.

El gobernador subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad de Miguel Ángel Almaraz Maldonado y aseguró que se continuará trabajando con responsabilidad ante las circunstancias que enfrenta el municipio.

¿Qué pasó con Miguel Ángel Almaraz?

La situación del presidente municipal de Río Bravo ha generado preocupación luego de que se reportara su desaparición, por lo que las autoridades de Tamaulipas y San Luis Potosí mantienen acciones coordinadas para dar con su paradero.

Debido a que el caso involucra a corporaciones de ambas entidades, las fiscalías correspondientes trabajan mediante sus áreas especializadas para avanzar en las labores de localización.

Hasta el momento, el posicionamiento del gobernador se centra en confirmar la coordinación institucional, el seguimiento a la situación de la familia del edil y la prioridad de salvaguardar su integridad, sin adelantar detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni posibles responsables.

Las autoridades continúan con las acciones correspondientes, mientras el gobierno estatal mantiene comunicación para conocer cualquier avance.