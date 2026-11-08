SLP, Zacatecas y Tamaulipas intensifican búsqueda de Miguel Ángel Almaraz: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad coordina las investigaciones con corporaciones de Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí para localizar al presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y a sus acompañantes, tras un reporte de probable privación ilegal de la libertad.

El Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, realiza labores de investigación y búsqueda para apoyar la localización del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y sus acompañantes, ante la probable privación ilegal de su libertad", informó el Gabinete de Seguridad.

La búsqueda de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, involucra a autoridades federales y de tres entidades, luego de que se reportara que el alcalde y las personas que viajaban con él habrían sido víctimas de una probable privación ilegal de la libertad.

El Gabinete de Seguridad informó este domingo 8 de noviembre que mantiene labores de investigación y coordinación con las autoridades de Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí para contribuir a la localización del edil y esclarecer lo sucedido.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la instancia federal señaló que existe comunicación permanente con las fiscalías de San Luis Potosí y Tamaulipas. La intervención de las autoridades de Zacatecas también es relevante, debido a que los primeros datos sitúan el incidente en una carretera de esa entidad.

¿Dónde ocurrió el incidente?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí precisó que los hechos habrían ocurrido sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en Zacatecas, por lo que descartó que el punto inicial del incidente estuviera en territorio potosino.

De acuerdo con la información preliminar compartida por esa dependencia, una de las personas afectadas declaró que el grupo fue abandonado en la carretera y que posteriormente llegó a Cedral, San Luis Potosí, para solicitar ayuda.

Sobre el recorrido que realizaba el presidente municipal, Semanario Zeta reportó que viajaba con familiares rumbo al Pueblo Mágico de Real de Catorce. Por su parte, Carlos Manuel Juárez, director del medio Elefante Blanco, informó que el grupo habría sido interceptado por personas armadas que se desplazaban en dos camionetas.

Estas versiones permiten reconstruir parte de lo ocurrido, aunque las circunstancias del incidente todavía no han sido detalladas oficialmente en su totalidad.

Coordinación entre Tamaulipas, Zacatecas y SLP

La investigación requiere la colaboración de las autoridades de las tres entidades mencionadas. Mientras el Gabinete de Seguridad federal mantiene la comunicación institucional, la Fiscalía de Tamaulipas participa en las acciones para localizar a Almaraz Maldonado y a sus acompañantes.

La SSPC potosina, por su parte, aportó los primeros datos sobre el testimonio de una de las personas afectadas y el traslado hasta Cedral para pedir auxilio. En Zacatecas se concentra parte de la atención de las investigaciones, debido a que ahí se ubica el tramo carretero señalado como escenario de los hechos.

Hasta ahora, la información oficial se centra en las labores de búsqueda y en el esclarecimiento de la probable privación ilegal de la libertad.