Localizan con vida a Miguel Ángel Almaraz Maldonado, confirma García Harfuch

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien había sido reportado como desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, confirmó este domingo 8 de noviembre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el funcionario federal informó.

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas".

García Harfuch explicó que la localización fue resultado de un despliegue coordinado entre instituciones federales y autoridades estatales.

Este resultado es producto del trabajo conjunto de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del intercambio de información y la coordinación operativa con las autoridades de las cuatro entidades", señaló.

El secretario también reconoció la colaboración de los gobernadores David Monreal Ávila, de Zacatecas; Manolo Jiménez Salinas, de Coahuila; Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas.

Asimismo, agradeció "su apoyo y colaboración en las acciones de búsqueda y localización y su colaboración permanente, con el gabinete de seguridad que dirige la Presidenta Claudia Sheinbaum".

Desaparición de Miguel Ángel Almaraz movilizó a autoridades

La localización del alcalde ocurrió después de que se reportara su desaparición junto con otras personas que viajaban con él. Los primeros reportes apuntaban a una probable privación ilegal de la libertad durante su trayecto por territorio zacatecano.

Ante la situación, el Gabinete de Seguridad federal estableció comunicación con autoridades de Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí para contribuir a las labores de búsqueda y esclarecer las circunstancias del incidente.

La intervención de las corporaciones de seguridad de las entidades involucradas fue relevante debido a que los primeros datos situaban los hechos en una carretera de Zacatecas, mientras que posteriormente se reportó que algunas de las personas afectadas llegaron a territorio potosino para solicitar ayuda.

¿Dónde ocurrió el incidente en que desapareció el alcalde?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, los hechos habrían ocurrido sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, en Zacatecas.

La dependencia precisó que el punto inicial del incidente no se encontraba en territorio potosino. Según la información preliminar, una de las personas afectadas declaró que el grupo habría sido abandonado sobre la carretera y que posteriormente llegó a Cedral, San Luis Potosí, donde solicitó ayuda.

Estos datos permitieron establecer una línea de investigación y reforzar la coordinación entre las autoridades de ambas entidades.

Sobre el recorrido que realizaba Miguel Ángel Almaraz Maldonado, el medio Semanario Zeta reportó que el alcalde viajaba acompañado de familiares con destino al Pueblo Mágico de Real de Catorce, en San Luis Potosí.

Por su parte, Carlos Manuel Juárez, director del medio Elefante Blanco, informó que el grupo habría sido interceptado por personas armadas que se desplazaban en dos camionetas.

Estas versiones forman parte de los reportes periodísticos difundidos sobre el caso y deben distinguirse de la información confirmada oficialmente por las autoridades.