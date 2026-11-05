Monreal plantea elegir por consenso a la próxima presidenta del INE

El líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, consideró que para resolver de fondo la situación que enfrenta el INE se necesita una figura que encabece la presidencia del organismo por consenso.

“Mi propósito es que salga por consenso. Es tan fuerte el problema en el INE y tanto lo que hay que investigar sobre irregularidades y corrupción que no vale la pena sacarlo por mayoría; tiene que ser por consenso, igual que el Consejo Técnico, igual que quien resulte la presidenta del INE. Hay que tener paciencia y vamos a intentar resolverlo de la mejor forma”, planteó.

En un mensaje difundido en redes sociales, el jefe de la bancada de Morena dijo confiar en que todavía es posible construir un acuerdo con las bancadas de oposición, tanto para integrar el Comité Técnico de Evaluación como para designar a quien releve a Guadalupe Taddei.

“Mi deseo es que salga por consenso, porque si el PRI, el PAN o MC, o la oposición, no están a favor, no vamos a resolver de fondo la situación”, admitió el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro.

Dijo que, en espera de este consenso, aún no se ha lanzado la convocatoria para el proceso de selección de la próxima consejera presidenta del INE. “Nosotros vamos a continuar con el diálogo”, aseguró.

Acción Nacional ha condicionado su respaldo al proceso a la adopción de diversas medidas que garanticen que la próxima designación no recaiga en una persona afín al gobierno o a su partido.

El PAN ha solicitado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no participe esta vez en la integración del Comité Técnico de Evaluación y que quienes aspiren al cargo de consejera presidenta carezcan de vínculos partidistas en los últimos ocho años.

“Estamos intentando atender los requerimientos y algunas observaciones del PAN, estamos platicando, el PRI, que ya expresó que ellos no irían a apoyar esta convocatoria, y estoy conversando con MC”, reseñó el diputado Monreal Ávila.

El presidente de la Jucopo se refirió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al alcance de las investigaciones que deben realizarse en el INE, incluidas las gestiones anteriores.

“Este día la presidenta también ha hecho referencias importantes al tema del INE y que es indispensable que se investigue a fondo. No podemos dar carpetazo ni proteger a nadie”, planteó.

El coordinador de los diputados de Morena dijo que deberán hacerse las indagaciones para determinar “desde cuándo se han presentado estas irregularidades y deben de deslindarse las mismas”.

En consonancia con las declaraciones presidenciales y de su partido, Monreal Ávila señaló: