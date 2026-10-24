Taddei dice a consejerías que NO renunciará a la presidencia del INE

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclaró a consejerías electorales que NO presentará su renuncia durante una reunión virtual que sostuvo con ellos.

La reunión estaba agendada desde la semana pasada para tratar temas de la elección de OPLES que están pendientes de desahogar.

En este marco, Taddei Zavala aclaró que no presentará su renuncia y consideró que todo lo que se ha mencionado en redes son ataques contra su persona que no tienen fundamento.

Lo anterior ante videos en donde se muestra a Alfredo Hernández, proveedor del INE, conviviendo familiarmente con la presidenta, incluso en un viaje a Paris con los hijos de Taddei.

Hernández es dueño de empresas que, tan solo en 2024, recibieron contratos por 198 millones de pesos en el INE.

La Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, presentó su renuncia irrevocable al cargo. Cuartoscuro/Graciela López Herrera

La ASF informó que decidió intervenir por cuenta propia, luego de reunir indicios de que algunas contrataciones pudieron realizarse mediante acuerdos indebidos entre proveedores, además de posibles triangulaciones de recursos públicos.

Las investigaciones no se limitarán al INE. También alcanzarán a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a servidores públicos, empresarios y proveedores que pudieran estar relacionados con estas operaciones.

De acuerdo con la Auditoría, ya existen elementos que hacen sospechar que no todo se hizo conforme a las reglas en determinadas compras y contrataciones.

Guadalupe Taddei. Especial

En el caso aparecen dos empresas: Corporativo ZEG y Cajas Graf, cuyos contratos con el organismo electoral han levantado cuestionamientos.

Según los señalamientos, antiguos colaboradores cercanos a la presidencia del INE aparecieron como representantes legales de estas compañías, que fueron incorporadas al padrón de proveedores del instituto apenas unas semanas después del cambio en la presidencia del Consejo General.

Las sospechas aumentaron porque ambas firmas ya contaban con antecedentes de investigaciones ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones irregulares. Además, en 2024 se abrió una investigación ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por posibles prácticas monopólicas.

Uno de los contratos cuestionados es el otorgado durante el proceso electoral de 2024, cuando el INE adjudicó directamente 197 millones de pesos a estas empresas para fabricar mamparas y urnas, después de que una licitación anterior fuera declarada desierta.

También existen antecedentes de contratos por más de 60 millones de pesos entregados a estos proveedores en estados como Sonora y Chihuahua.