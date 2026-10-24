INE colaborará con la ASF en investigación por presunto uso indebido de recursos

La presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezada por Guadalupe Taddei, aseguró que colaborará con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la investigación de oficio que inició sobre los procesos de contratación del organismo y el presunto uso indebido de recursos públicos, por lo que sostuvo que la fiscalización entre instituciones constituye una muestra del funcionamiento de los contrapesos democráticos.

La Auditoría Superior de la Federación informó que inició una investigación de oficio. La Presidencia la recibe con respeto y la considera coherente con lo que ella misma solicitó: una auditoría a los procesos de licitación del Instituto. El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes”, señaló el INE a través de un comunicado.

Foto: Cuartoscuro

Ante las indagatorias, el INE planteó que el esclarecimiento de posibles irregularidades debe sustentarse en pruebas y que corresponde a las autoridades determinar si existen responsabilidades. También defendió la fiscalización entre instituciones como parte de los contrapesos democráticos y sostuvo que los procesos de contratación deben sujetarse a la ley, sin excepciones para funcionarios o proveedores.

El posicionamiento también aborda las medidas internas adoptadas por el instituto y las acciones que prevé poner en marcha para facilitar el acceso público a la información sobre sus contratos.

INE realizó relevos en áreas ejecutivas y administrativas

Como parte de las decisiones tomadas frente a la controversia, la Presidencia informó que ya se concretaron cambios en puestos de responsabilidad ejecutiva y administrativa. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre situaciones particulares y apeló a la presunción de inocencia y al debido proceso.

La representación del INE sostuvo que sus actuaciones se han mantenido dentro de las facultades establecidas por la Constitución y las leyes. Añadió que la documentación correspondiente está a disposición de las instancias competentes y que continuará disponible para las investigaciones.

INE alista micrositio para transparentar contrataciones

El instituto prepara una plataforma digital denominada “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, que permitirá a la ciudadanía consultar información sobre sus contrataciones. El espacio incluirá datos de los proveedores, los montos de los contratos y los documentos que respaldan las distintas etapas de cada procedimiento.

Con esta herramienta, el INE plantea ampliar el acceso a la información sobre el ejercicio de los recursos del organismo. El micrositio, precisó, estará disponible próximamente.

En el mismo mensaje, la presidencia del INE reconoció el trabajo del personal del INE y del Servicio Profesional Electoral en la organización de elecciones durante más de tres décadas. Asimismo, sostuvo que el organismo continuará con sus responsabilidades de cara a los próximos comicios, bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

También afirmó que la protección del voto y la organización de elecciones libres, auténticas y periódicas seguirán siendo parte de su mandato constitucional.

Durante la sesión del Consejo General de este jueves, la presidenta Taddei protagonizó diferencias con los representantes del PRI y SOMOS, sobre los videos donde convive familiarmente con un proveedor del INE. Aurora Zepeda Rojas

El antecedente de los contratos y las empresas señaladas

La intervención de la ASF se produce en medio de la controversia desatada por contrataciones asignadas a las firmas Corporativo ZEG y Cajas Graf. De acuerdo con denuncias públicas, excolaboradores adscritos a la presidencia del INE fungieron como apoderados legales de dichas empresas, las cuales fueron inscritas en el Padrón de Proveedores del instituto semanas después de renovarse la titularidad del Consejo General.

Ambas compañías registraban expedientes previos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones irregulares y una investigación abierta en 2024 ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por prácticas monopólicas.

*mcam