Corte valida compensación económica en divorcios para quien se dedicó al cuidado del hogar

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó por unanimidad el pago de una compensación económica para el cónyuge que, en la mayoría de los casos, es la mujer, y se dedicó al cuidado de los hijos y el hogar, en caso de divorcio, tomando en cuenta el pago de una vivienda a crédito por una de las partes.

El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel consideró que esta compensación tiene el objetivo de hacer efectivo el concepto de igualdad entre la pareja, al corregir las desventajas que se generaron para quien se dedicó al trabajo doméstico.

“Dicha figura surgió frente a los roles de género que han afectado de manera desproporcionada a las mujeres, particularmente por la asignación desigual del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, con efectos contrarios a su autonomía económica.

“El criterio que debe prevalecer es el siguiente: compensación económica en el divorcio, cuando uno de los cónyuges haya adquirido un bien por medio de un contrato de crédito antes de la celebración del matrimonio, para su cuantificación, debe considerarse el porcentaje cubierto durante la vigencia de éste”, planteó.

Contradicción

Este caso llegó al máximo tribunal debido a una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito de Veracruz y Aguascalientes, en un caso de divorcio en el que el matrimonio se celebró bajo el régimen de separación de bienes.

El varón compró una vivienda a crédito y, tras años de matrimonio, llegó la separación. La mujer reclamó, además de la pensión alimenticia, el pago de una compensación por el valor de la vivienda, al haberse dedicado a las labores de cuidado.

“Es compatible con el enfoque de género, al reconocer el valor económico de las labores de cuidado y de crianza que ejerce uno de los cónyuges, principalmente la mujer, y que permite al otro pagar las mensualidades del bien adquirido a crédito.

“Considero que esta interpretación permite dotar de eficacia esta medida resarcitoria que busca precisamente corregir situaciones de desigualdad económica que pueden presentarse entre los cónyuges a raíz de la disolución del vínculo matrimonial”, consideró el ministro Giovanni Figueroa.

Su colega, el ministro Arístides Guerrero, planteó que, para garantizar la igualdad en la convivencia en pareja, se debe considerar el trabajo de cuidados de manera equivalente al de quien recibe un salario.

“Este asunto nos permite reconocer una realidad que durante muchos años ha permanecido invisible, miles de mujeres que han dedicado su vida al cuidado de sus familias, sacrificando oportunidades profesionales y sacrificando también oportunidades económicas.

“El trabajo de cuidados no siempre genera un salario, pero indudablemente genera riqueza, porque permite que otras personas trabajen, se desarrollen y construyan un patrimonio”, dijo.