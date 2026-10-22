Contraloría del INE debe deslindar responsabilidades sobre Taddei: Monreal

Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, urgió al Órgano Interno de Control del INE, a “investigar si las denuncias sobre presuntos actos de corrupción contra la presidenta consejera Guadalupe Taddei, tienen sustento, y que investigue y deslinde responsabilidades”.

“Es importante que el órgano interno de control, lo que llamamos Contraloría, ya tome decisiones, investigue y deslindara responsabilidades. No soy un juez, no soy Ministerio Público, pero creo que el órgano interno de control sí puede investigar si estas irregularidades denunciadas tienen o no sustento”, remarcó en entrevista.

A pesar de asegurar que tiene confianza en el desempeño de Taddei, Monreal dijo que “no tiene ni por qué exculparla o culparla”.

“Yo tengo una opinión positiva de ella, como mujer honesta y mujer de principios, pero yo no tengo por qué ni exculparla ni culparla, sino al contrario, que sean los órganos de control los que determinen el grado de responsabilidad que pueda existir en contratos o en cualquier otra circunstancia”, agregó.

“Creo que tiene, desde mi punto de vista, una actitud de respeto y de obsecuencia para poder iniciar ese tipo de investigaciones”, agregó.

Monreal aseguró que todos los servidores públicos son sometidos, permanentemente a ese tipo de escrutinio.

“A que nos revisen nuestros actos, y eso no nos debe de ofender, no nos debe de asustar. Si uno está actuando correctamente, se pueden hacer las auditorías que se quieran, pero que es importante rendir cuentas frente a todo”.

Taddei enfrenta cuestionamientos por contratos, presuntamente nepotismo, por la entrega de documentos alterados durante auditorías, mientras el INE se prepara para la organización de las elecciones intermedias de 2027.

Cuestionado respecto a si esta situación afectará la operatividad del órgano electoral, el coordinador morenista aseguró que no existe ese riesgo.

“Yo no creo que una denuncia de irregularidades afecte la credibilidad de la institución. En todo caso lo que puede reforzarse es la investigación y que se deslinde y se determine por qué, si existen o no esas irregularidades, y se sancione, en el caso de que las existieran”, concluyó.

DEFIENDE A SANTIAGO NIETO

En tanto, Monreal Ávila salió en defensa de Santiago Nieto Castillo, tras reportes que lo vinculan con posibles investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT. El morenista aseveró que se trata de “guerra sucia” debido a que, dijo, Nieto Castillo “está creciendo en las encuestas” para la gubernatura de Querétaro.

Monreal Ávila enfatizó que no tiene información respecto a ninguna investigación en contra del coordinador de la Defensa de la Transformación en Querétaro, y eventual candidato por Morena.

En todo caso, remarcó, “esos asuntos son de competencia del Ministerio Público y de la Fiscalía”.

Agregó que el también ex titular de la UIF, “es un hombre correcto”.

“Santiago y Carla (Humphrey), para mí, son ciudadanos que no han cometido ningún delito hasta que se demuestre lo contrario, pero mi opinión es positiva por su talento, su capacidad y su cultura del esfuerzo de ambos, tanto de Santiago Nieto como de Carla”, remarcó.

Señaló que es propio de época electoral “que surjan golpes, guerra sucia, diatriba, inventos. Es normal, porque creo, sinceramente, que Santiago Nieto está creciendo en las encuestas como representante de Morena y está muy parejo con el PAN, en Querétaro”.

“Eso provoca normalmente este tipo de golpes, de guerra sucia, de descalificación”, insistió, al tiempo que no descartó que cualquiera del resto de los 17 coordinadores y coordinadoras estatales de Morena “sean víctima de esta guerra sucia”, dijo.