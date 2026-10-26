Gobierno y empresarios rechazan bloqueos y movilizaciones de Canacar

Sin la asistencia de representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), el gobierno federal y diversos empresarios del transporte en el país iniciaron mesas de trabajo para atender las principales exigencias del sector.

La sesión de diálogo estuvo presidida por los secretarios de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y de hacienda, Edgar Amador Zamora, quienes por espacio de más de dos horas escucharon los planteamientos de la representación de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) en cuanto a seguridad en carreteras, recortes fiscales a transportistas, infraestructura así como la reducción de la jornada laboral, entre otros puntos.

Los titulares de ambos organismos empresariales coincidieron en rechazar las acciones de la CANACAR en cuanto a bloqueos y movilizaciones.

Primero que nada todos los que estuvimos sentados en esta mesa, somos aquellos que queremos que el diálogo construya y nos lleve a la mejor posición y a un México mejor en vez de hacerlo por la vía del paro; creemos que no es el momento, hay muchas cosas en México que requieren de velocidad, de trabajo y de seguir unidos y yo creo que esto lo tenemos que lograr a través de estas listas de trabajo”, declaró Alejandro Magalón, presidente de la CONCAMIN.

Malagón Barragán dijo que quedaron con “una idea clara del área de hacienda” en cuanto al tema fiscal que impulsó las manifestaciones en distintos estados del país.

Consideró que en el encuentro varios de los asistentes lograron que los funcionarios comprendieran de mejor manera los problemas que se enfrentan.

Insisto: la gente que vino, que sí conoce, que estaba en esta mesa hizo unas aportaciones donde causaron buena reacción en el gobierno, al decir tenemos que arreglarlo pronto, porque esto es por el bien de las carreteras del tránsito, sobre todo la seguridad de nuestros chóferes”, agregó.

Piden triplicar patrullas en carreteras

Por otra parte, Elías Dip Ramé, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) detalló que la regulación de taxis de plataforma en los aeropuertos, la reducción del exceso de peso en las carreteras, así como triplicar la presencia de patrullas en las autopistas del país para mejorar la seguridad de todos los usuarios fueron otras de las solicitudes que se ventilaron en la reunión.

Se trata -dijo - de algunos de los temas más urgentes del sector al registrarse asaltos y homicididios de manera frecuente.

En tanto, el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera expuso que la representación de la CANACAR le comunicó el domingo pasado que acudirían a la reunión del día lunes.

Sin embargo, una hora antes del encuentro le avisaron que no participarían porque llevarían a cabo sus movilizaciones en el país.

Ellos decidieron manifestarse, nosotros decíamos que no había necesidad, los emplazamos todo el tiempo a que no hubiera manifestaciones y sin embargo lo hicieron. Veremos más adelante si es que quieren que nos reunamos otra vez”, compartir en entrevista ante los medios de comunicación.

El subsecretario informó que otras de las representaciones de transportistas que participaron en la reunión fueron la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en México (CANAPAT); la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP); Autolíneas Mexicanas (ALMEX); Flecha Amarilla, Estafeta, Grupo Estrella Blanca, Grupo Toluca, Transportes Monroy y Transportes Elota.