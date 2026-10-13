Tabasco se coloca en el top 3 nacional de inseguridad durante la administración de Javier May Rodríguez

Durante la administración del gobernador Javier May Rodríguez en Tabasco, sus habitantes consideran la inseguridad como el problema más importante que aqueja al estado, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Adicionalmente, el desempleo, la salud y la pobreza se mantienen como las principales preocupaciones de sus habitantes por encima del promedio nacional.

La percepción de que vivir en su entorno cercano (colonia o localidad) es inseguro se ubica en 47.9%, mientras que a nivel estatal la cifra asciende al 87.6 %, posicionando a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional, acompañada por el Estado de México (90.0 %) y Morelos (88.7 %).

El espacio donde los ciudadanos se sintieron más inseguros fue el cajero automático en la vía pública, con un 85.0%.

Impacto económico y delitos al alza

Durante 2025, el 29.3 % de los hogares tabasqueños (235,324 de un total de 802,049) registró al menos una víctima de delito.

Se estimó una tasa de 23,529 víctimas y 33,306 delitos por cada 100 mil habitantes.

El delito de fraude aumentó de 6,326 casos en 2024 a 6,657 por cada 100 mil habitantes en 2025.

También incrementaron el robo o asalto en calle o transporte público, las amenazas y el robo total o parcial de vehículos.

De los 628,998 delitos estimados, el 77.8 % de las víctimas manifestó haber sufrido algún daño. El costo total de la inseguridad y el delito en los hogares representó un monto de 5.2 mil millones de pesos, un promedio de 5,429 pesos por persona afectada.

Cifra negra y desconfianza institucional

Pese a que el Gobierno del Estado destaca avances en la tasa de victimización, el acumulado general refleja que la cifra negra (delitos no denunciados o sin carpeta de investigación) se mantiene por encima del 90%.

Entre los motivos principales de las víctimas para no acudir ante las autoridades destacan las causas atribuibles a la propia autoridad, con un 55.5 %.