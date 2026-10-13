Impulsan servicio social de estudiantes de Medicina en comunidades rurales

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El secretario de Salud, David Kershenobich informó que por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se está elaborando un decreto para que los egresados de la carrera de medicina realicen su servicio social en comunidades que tienen menos acceso a servicios médicos.

Durante una reunión, donde entre otros temas, se revisaron los resultados del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2026 en su edición número 50, el funcionario explicó que la estrategia tiene el objetivo de contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud y acercar la atención médica a la población que más lo necesita.

Para lo cual, dijo, se prevé garantizar condiciones adecuadas para quienes realicen esta etapa formativa en comunidades rurales, con estímulos académicos y aumento de las becas.

“Mediante espacios de alojamiento, alimentación y una remuneración superior a la actual, a fin de favorecer su participación y brindarles mejores condiciones durante el servicio social”.

David Kershenobich, precisó que el servicio social comunitario no se limita a localidades alejadas, sino que también puede desarrollarse en comunidades urbanas que requieren mayor acceso a los servicios de salud.

RESULTADOS DEL ENARM

En la reunión de trabajo, Laura Cortés Sanabria, directora general de Calidad y Educación en Salud, informó que la cifra total de aspirantes que presentaron el examen, ascendió a 47 mil 554.

Indicó que las especialidades de mayor demanda fueron oftalmología, otorrinolaringología y traumatología.

La funcionaria añadió que aumentó la participación de aspirantes extranjeros.

En 2025 se presentaron personas provenientes de 25 países y este año fueron 31 naciones en total, como por ejemplo: Francia, India, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Canadá, entre otras.