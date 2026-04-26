Sección 12 del SITATYR celebra a hijos de agremiados por el Día del Niño

La Sección 12 del SITATYR celebró por adelantado el Día del Niño con un festival dirigido a los hijos de sus agremiados, en el que hubo espectáculos, juegos y rifas, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar en un gremio caracterizado por largas jornadas laborales.

El secretario general de la sección, Javier Mancilla Talavea, explicó que este tipo de actividades buscan fortalecer los vínculos entre padres e hijos. “Como cada año hacemos un evento por el Día del Niño para que vengan a convivir los papás con sus hijos… es un momento de convivencia entre ellos”, señaló.

Durante el festejo, realizado en el auditorio del sindicato, se instalaron brincolines, se presentó un payaso y una obra de teatro, además de ofrecer alimentos y la rifa de juguetes y bicicletas. Mancilla destacó que la intención es que los menores “se la pasen contentos… y se van a llevar su regalo del Día del Niño”.

Entre los asistentes, los niños compartieron su visión sobre la infancia. Aranza comentó: “Ser niña es muy lindo, porque los niños disfrutan mucho su niñez”, aunque reconoció que lo más complicado “puede ser la escuela… matemáticas e inglés”.

Por su parte, Luca resaltó la importancia de la convivencia: “Lo más fácil de ser niño es ir a la escuela, hacer amigos… y convivir con tus papás”, aunque admitió que “lo más difícil es la tarea… porque a veces te dejan mucha y te da flojera”.

Vaitiare, de siete años, subrayó el valor del tiempo en familia: “Que estén al lado de sus papás, que disfruten ser niños”, mientras que Aida coincidió en la importancia de la cercanía familiar y los momentos de juego.

El evento se adelantó debido al próximo puente del 1 de mayo, pero mantuvo el propósito central de la conmemoración: ofrecer a los hijos de los trabajadores un espacio de esparcimiento y reforzar la convivencia en familia.