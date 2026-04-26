Activan Operativo Muralla tras abatir a 5 criminales en Parás, Nuevo León

Un despliegue de fuerzas federales y estatales en el norte de México culminó este domingo con el abatimiento de cinco presuntos criminales en el municipio de Parás, Nuevo León, en el marco del denominado Operativo Muralla. La acción, encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la corporación estatal Fuerza Civil, se produjo tras la detección de civiles armados en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, el operativo se activó luego de labores de inteligencia y patrullajes que identificaron movimientos sospechosos en esta región fronteriza del estado. Al aproximarse al sitio, los elementos de seguridad fueron atacados por los presuntos delincuentes, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

Las autoridades indicaron que los agentes repelieron la agresión, logrando controlar la situación en cuestión de minutos. El saldo preliminar reportado inicialmente fue de dos agresores abatidos; sin embargo, conforme avanzaron las labores de aseguramiento, la cifra se actualizó a cinco.

Armas, vehículos y equipo táctico asegurado

Como parte del operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron dos armas largas, así como cinco vehículos tipo pick up, además de cargadores, cartuchos útiles y diverso equipo táctico presuntamente utilizado por el grupo armado.

El aseguramiento de estos recursos refuerza la hipótesis de que se trataba de una célula con capacidad operativa en la región, en un contexto donde las autoridades mantienen vigilancia constante por la presencia de grupos delictivos.

Refuerzo de seguridad y resguardo de la zona

Tras el enfrentamiento, se desplegó un refuerzo inmediato de seguridad en coordinación con la Guardia Nacional, con el objetivo de garantizar el control territorial y prevenir nuevos incidentes.

La zona permanece bajo resguardo mientras peritos especializados realizan el levantamiento de evidencias y el procesamiento de la escena, conforme a los protocolos de investigación.

Operativo Muralla

El Operativo Muralla forma parte de una estrategia de contención impulsada por autoridades estatales y federales para frenar la movilidad de grupos criminales en la zona norte de Nuevo León, particularmente en áreas cercanas a la frontera.

Este tipo de despliegues incluye patrullajes permanentes, puntos de revisión y acciones coordinadas entre distintas corporaciones, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad regional.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los presuntos criminales abatidos ni su posible vinculación con organizaciones específicas. Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y que será la instancia correspondiente la que determine responsabilidades.

Asimismo, no se reportaron bajas ni heridos entre los elementos de seguridad que participaron en el operativo.

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