Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma electoral del Congreso de San Luis Potosí, aprobada en agosto, en la que se redujo a 20 días el plazo para las precampañas y para recabar el apoyo para las candidaturas independientes.

En la sesión de este miércoles se resolvió el proyecto de la ministra María Estela Ríos, de las acciones de inconstitucionalidad 113 y acumulada 114, ambas 2026, promovidas por los partidos políticos nacionales Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y SOMOS.

Los recursos impugnaron la reforma del Congreso potosino, en la que se redujo de 40 a 20 días el plazo para realizarse las precampañas electorales para la Gubernatura, y de 25 a 20 días para los cargos de presidencias municipales y diputaciones locales.

Además, con la reducción de plazos no disminuyó la cantidad de firmas de apoyo que deberán presentar los aspirantes a candidaturas independientes, equivalentes al dos por ciento de lista nominal del padrón estatal electoral, de dos millones 300 mil personas.

El ministro Arístides Rodrigo Guerrero destacó que, en ese plazo, un ciudadano con intención de ser candidato independiente debería recabar, al día, 2 mil 300 firmas de apoyo y no las mil 150 en plazo original, lo que le complicaría sus aspiraciones.

Derecho a ser votado

En su proyecto, la ministra Ríos González, consideró de importancia las reglas para la obtención del apoyo ciudadano, respetando en derecho a ser votado.

De modo que, las reglas relativas a la obtención del apoyo ciudadano constituyen un elemento central del régimen de candidaturas independientes, pues determinan las condiciones en las cuales las personas aspirantes pueden acceder al registro correspondiente.

Por ello, la constitucionalidad de dichas reglas no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la libertad de configuración legislativa del Congreso local, sino también a la luz del derecho a ser votado y del mandato constitucional de garantizar la participación efectiva de las candidaturas independientes dentro del sistema electoral”, se estableció en el proyecto.

En la sesión no estuvo presente el ministro Giovanni Azel Figueroa y el proyecto se aprobó con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes se pronunciaron por que los congresos establezcan los plazos para los procesos electorales.

Corte rechazó reclamo del PRI

En días pasados, por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó en definitiva el recurso presentado por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra de la reforma que establece como causa de nulidad de una elección la intervención o injerencia extranjera.

En la sesión se resolvió el recurso de reclamación, cuyo proyecto elaboró el ministro Giovanni Figueroa Mejía, en el que se confirmó la resolución de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que presentó el pasado 9 de julio, para desechar la acción de inconstitucionalidad 42/2026-CA, promovida por el PRI.

El partido tricolor impugnó la reforma al artículo 41 constitucional, en la que se establecieron como causas para anular una elección, la intervención o injerencia de grupos, organizaciones o particulares extranjeros, publicada el 2 de junio.

El PRI manifestó que ocurrieron irregularidades en el proceso de aprobación de la reforma en el Congreso; además de que no se habían expedido las leyes secundarias para su aplicación.

El recurso promovido por el partido inconforme quedó registrado como acción de inconstitucionalidad, con el folio 83/2026, y fue turnado el 3 de julio a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien determinó rechazarlo, por lo que el PRI presentó el recurso de reclamación y el asunto se turnó al ministro Figuera Mejía.

En el proyecto aprobado en definitiva se resolvió que el recurso del PRI era infundado, debido a que en el artículo 105 de la Constitución se establece el impedimento para impugnar reformas a la Carta Magna mediante acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales; por lo que la reforma del 2 de junio permanece vigente.