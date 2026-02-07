Supervisa Alejandro Armenta obras de infraestructura en Valsequillo

El proyecto de conectividad estatal en Puebla continúa con la rehabilitación del Bulevar Valsequillo, obra que supervisó el gobernador Alejandro Armenta, quien estuvo presente en el tramo que va de la desviación a San Baltazar Tetela hacia Africam Safari, una vialidad estratégica para las entradas y salidas de la capital.

Desde ese punto, el mandatario celebró los avances de la obra, la cual permitirá consolidar no solo rutas turísticas, sino también comerciales y educativas, además de acelerar la construcción del Periférico 5 de Mayo en un plazo de dos años, con ahorro de recursos públicos.

Avances en la obra

El tramo rehabilitado del bulevar ya supera los siete kilómetros, que equivalen a 47 calles y significa un avance del 47 por ciento, señaló el secretario de Infraestructura de Puebla, José Manuel Contreras.

Esta vialidad conectará de forma continua el periférico con San Francisco Totimehuacán, San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa y el acceso a Africam Safari. Consolidará un circuito que mejorará tanto la movilidad como la seguridad vial. Asimismo, se consideran ciclopistas en los sitios donde el trazo las permite.

Beneficios para la población

Con lo anterior, se beneficia a más de 25 mil personas de los municipios de San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa y Santo Tomás Chautla. La rehabilitación reduce tiempos de traslado, fortalece el acceso a servicios, promueve el turismo hacia la laguna de Valsequillo y detona la actividad económica regional.