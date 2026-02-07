Sarampión en Sinaloa; dos pacientes permanecen bajo atención hospitalaria

La Secretaría de Salud reporta a dos personas hospitalizadas por sarampión, y más de 100 casos en lo que va del año, por lo que, reforzaran sus programas de vacunación en toda la entidad.

El director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza, informó que la mayoría de los casos se han registrado en los municipios de: Culiacán, Navolato, Mazatlán y Escuinapa, y entre los pacientes, se encuentra personal médico que tuvo contacto con personas contagiadas.

Hasta esta semana, se tenían contabilizados 104 contagios, más del total de casos registrados en todo el 2024, ubicándolos en sexto lugar nacional, de acuerdo a los reportes emitidos por las autoridades federales.

Por esa razón, han aumentado las brigadas de vacunación, principalmente en menores de edad que no tienen su esquema completo, y con personas migrantes, especialmente en campos agrícolas, donde ya han registrado algunos casos.

Además, están vacunando a personas mayores de 49 años que no recuerden haberse vacunado contra el sarampión, para lograr reducir los contagios.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública y Cultura no reporta ningún brote de menores contagiados en escuelas del nivel básico, al menos suficientes casos para tomar medidas especiales en los planteles.

A pesar de los contagios activos, hasta el momento no se reporta ningún deceso a causa de esta enfermedad, destacaron las autoridades.