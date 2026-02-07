Inicia evaluación de nuevos jueces y magistrados electos

A partir del lunes 9 se pondrá en marcha un nuevo ejercicio de evaluación dirigido a jueces y magistrados que resultaron electos en junio del año pasado, como parte del esquema institucional para medir su desempeño inicial en la función jurisdiccional.

La revisión contempla distintos aspectos, entre ellos el dominio de conocimientos jurídicos, la forma en que se resuelven los asuntos bajo su responsabilidad y el avance en la reducción de expedientes rezagados. La coordinación del proceso estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que el diseño del examen corresponde al Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial.

El procedimiento incluye una prueba teórica y práctica que comenzará a aplicarse a partir de las 10:00 horas. Está dirigida a quienes asumieron el cargo hace poco más de cuatro meses, luego de iniciar funciones el 17 de septiembre, tras ser adscritos a sus respectivos órganos jurisdiccionales por el Órgano de Administración Judicial.

Evaluación para jueces en funciones previas

En el caso de jueces y magistrados que ya se encontraban en funciones antes de la jornada electoral del 1 de junio, la valoración se realizará mediante un esquema distinto. Para ellos, así como para secretarios de acuerdos y actuarios, se prevé una evaluación de seguimiento regular y una visita de supervisión, la cual podrá efectuarse de manera presencial o a través de medios digitales.

Las autoridades responsables señalaron que el contenido del examen permanecerá reservado, con el fin de evitar filtraciones que pudieran generar ventajas indebidas. Si alguno de los jueces o magistrados evaluados no alcanza una calificación aprobatoria, los resultados se utilizarán para detectar áreas de oportunidad y definir programas de capacitación específicos.

Además, se contempla la posibilidad de una segunda aplicación del examen, una vez que se hayan reforzado los conocimientos necesarios.