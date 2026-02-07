Claudia Sheinbaum inaugura plantel del Bachillerato Nacional en García, Nuevo León

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en García, Nuevo León, la primera etapa del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 299, que forma parte del proyecto de Bachillerato Nacional, para que ningún adolescente que salga de la secundaria sea rechazado y quede sin escuela de educación media superior.

Durante el corte del listón inaugural, la titular del Ejecutivo Federal explicó que los egresados del CBTIS No. 299 tendrán dos certificados: uno de terminación de estudios expedido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y otro certificado de formación técnica avalado por universidades públicas como la UNAM o el Tecnológico Nacional de México (TecNM), y “vamos a pedirle a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que también certifique”.

Carreras técnicas de vanguardia

Claudia Sheinbaum destacó que en el Bachillerato Nacional de García, Nuevo León, los alumnos podrán cursar carreras técnicas en Inteligencia Artificial, Robótica y Automatización, así como de Electromovilidad.

Yo desde muy joven luché por el derecho a la educación, siempre pensé que la educación no puede ser un privilegio; lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, además de amor, es educación y no puede ser que un país no les pueda dar educación a sus jóvenes, por eso decimos que la educación no es una mercancía, y tampoco es un privilegio, es un derecho, y está en el tercero Constitucional, y hoy estamos haciendo realidad ese derecho a la educación”

En este marco, la Presidenta de la República dio a conocer que el año pasado se construyeron dos preparatorias públicas en Nuevo León y este 2026 van por dos planteles más, para que las escuelas queden cerca de las casas de los alumnos y no abandonen sus estudios, al tiempo que anunció que se trabajará en nuevos planes de estudio, para que éstos no sean aburridos.