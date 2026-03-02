"Un súper espectáculo": Sheinbaum sobre concierto de Shakira en el Zócalo; ¿dónde lo vio?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arrancó su conferencia mañanera de este lunes 2 de marzo celebrando el multitudinario concierto que ofreció la cantante colombiana Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México. La mandataria compartió ante los medios de comunicación su experiencia ante este magno evento, el cual calificó como "un súper espectáculo” que congregó alrededor de 400 mil personas.

Un súper espectáculo, muy bonito la verdad. Estuve viendo la transmisión, no lo vi completo, vi un pedazo de la transmisión. La gente de primerísima, muchas familias asistieron”, expuso.

Otro punto que destacó la primera presidenta del país, fue el ambiente familiar que predominó en la Plaza de la Constitución. Cuartoscuro

¿Dónde lo vio Sheinbuam?

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado reveló que además de seguir la transmisión, también se dio tiempo de ver el show en vivo, mediante una ventana de Palacio Nacional desde la cual pudo apreciar lo que estaba pasando en el corazón de la Ciudad de México.

Desde aquí se veía todo y luego un ratito desde la ventanita para que nadie me viera escondidita yo”, comentó Sheinbaum entre risas, confirmando que pudo disfrutar parte del espectáculo sin ser vista por el público.

Otro punto que destacó la primera presidenta del país, fue el ambiente familiar que predominó en la Plaza de la Constitución y la presencia de miles de asistentes en distintos puntos del Centro Histórico, como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, según le informó la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina.

¿Récord de asistencia?

El concierto gratuito de Shakira congregó a 400 mil personas en el Zócalo, cifra confirmada por el gobierno de la Ciudad de México. Este número representa un nuevo récord de asistencia para la plaza pública más emblemática del país, superando los 300 mil asistentes registrados por Los Fabulosos Cadillacs en 2023. El evento también dejó atrás otras marcas históricas, como las de Grupo Firme en 2022 con 280 mil asistentes y Paul McCartney en 2012 con 230 mil personas.

fdm