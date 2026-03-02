García Harfuch: detienen a “El Congo”, de célula delictiva que atentó contra Carlos Manzo

El secretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la madrugada de este lunes fue detenido en Michoacán Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado como integrante de la célula delictiva que atentó contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Esta madrugada, en Michoacán, en una operación encabezada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán en coordinación con la Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán fue detenido Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como integrante de la célula delictiva que atentó contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo”, señaló García Harfuch en la plataforma X.

Se le vincula con extorsión a productores de aguacate y limón, agresiones a grupos rivales y homicidios en Uruapan”, agregó.

Operaba bajo el mando de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, detenido en noviembre de 2025 . Las investigaciones continúan hasta detener a todos los responsables”, subrayó.

De acuerdo con el funcionario federal, la captura se realizó mediante un operativo coordinado interinstitucional y forma parte de las investigaciones para desarticular al grupo responsable del ataque contra el edil.

La detención fue encabezada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la SSPC y la Secretaría de Seguridad estatal.

Según la información oficial, el detenido es considerado generador de violencia en la región de Uruapan, con presuntos vínculos en delitos de alto impacto.

Señalamientos por extorsión y homicidios

Las autoridades lo relacionan con extorsión a productores de aguacate y limón, dos de las principales actividades económicas de la región, así como con agresiones a grupos rivales y diversos homicidios.

El caso reviste especial relevancia por el impacto que la violencia ha tenido en el sector agroexportador de Michoacán, entidad líder en producción y exportación de aguacate a nivel internacional.

Vínculo con “El Licenciado”

De acuerdo con la SSPC, “El Congo” operaba bajo el mando de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien fue detenido en noviembre de 2025 como parte de acciones para desarticular la estructura criminal en la zona.

Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continúan con el objetivo de detener a todos los responsables del atentado contra el alcalde y otros delitos asociados a la célula delictiva.

Uruapan ha sido identificada como una zona estratégica para organizaciones criminales debido a su relevancia en la cadena de producción y comercialización de aguacate y limón. La disputa por el control territorial ha derivado en amenazas, cobros ilegales y hechos violentos contra autoridades y productores.

La detención de “El Congo” se enmarca en la estrategia federal de combate a generadores de violencia y estructuras regionales dedicadas a la extorsión y el homicidio.

asc