Montiel anuncia pago del segundo bimestre 2026 de la Pensión del Bienestar; aquí el calendario

El segundo pago del 2026 de la Pensión del Bienestar fue anunciado hoy por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La encargada de la política social del país recordó que los depósitos se realizarán de manera escalonada directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la persona derechohabiente.

Derivado de lo anterior, la funcionaria federal señaló que la dispersión de los fondos corresponde al bimestre marzo-abril y que esta comienza a partir de este lunes 2 de marzo y estará activa hasta el próximo jueves 26 del mismo mes.

Aunado a lo anterior, la titular del Bienestar, señaló los sectores que estarán recibiendo apoyos sociales los cuales recordó ya forman parte de la Constitución, por lo que se erigen como un derecho para los que menos tienen.

Durante este periodo se depositarán los recursos a los siguientes programas:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión Mujeres Bienestar. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

La dispersión de los fondos corresponde al bimestre marzo-abril. Captura de imagen

¿Cuánto recibirá cada sector?

Sobre los montos a recibir por sector, este 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorgará 6 mil 400 pesos bimestrales a las mujeres y hombres de 65 años en adelante.

Según refirió la secretaria, al momento ya son 13.6 millones de adultos mayores que recibirán su pensión este bimestre cuya inversión es de 87 mil 705 millones de pesos, pronosticando que al final del año serán 14 millones de adultos mayores los que recibirán dicho apoyo.

A su vez, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entregará 3 mil 300 pesos bimestrales y la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos bimestrales. En este contexto, Montiel Reyes detalló que las personas con discapacidad que recibirán su ayuda asciende a un millón 596 mil personas de 0 a 64 años con una inversión de 5 mil 270 millones de pesos.

En lo que respecta a mujeres Bienestar, un total de 2 mil 982 millones de mujeres van a recibir su apoyo por concepto de la pensión con una inversión de 9 mil 244 millones de pesos.

En tanto, el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras dará un monto de 1,650 pesos bimestrales, donde 228 mil madres trabajadoras recibirán dicho dinero mediante una inversión de 396.1 millones de pesos.

Por último, para consultar la fecha específica del depósito de cada derechohabiente, esta se puede hacer en el sitio oficial gob.mx/bienestar.

