Entre coronas sin cintillo y un arreglo de gallo, así fue el funeral de “El Mencho”

Este domingo, frondosas coronas fúnebres sin cintillo comenzaron a llegar a una funeraria de la colonia San Andrés, en el área metropolitana de Guadalajara, en medio de versiones que apuntan a que ahí se realizaría el funeral de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre los arreglos florales llamó la atención uno con forma de gallo y las siglas CJNG, así como otro en color rojo que sí hacía alusión explícita al nombre del cártel. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que el servicio funerario corresponda efectivamente a Oseguera Cervantes.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el sábado que los restos del presunto líder criminal ya habían sido entregados a sus familiares. A partir de ese momento, comenzaron a circular versiones sobre el lugar y la fecha de la velación.

Horas después, el parque funeral Recinto de la Paz, ubicado en San Juan de Ocotlán, en Zapopan, también fue escenario de presencia policial federal, estatal y municipal. No obstante, en ese punto no se registraron movimientos visibles de inhumación o ceremonia.

El Gobierno de Jalisco señaló posteriormente que el despliegue de seguridad correspondía a operativos habituales, descartando la activación de un nuevo “Código Rojo” en la entidad.

Operativo de seguridad y revisión de coronas

La funeraria —identificada como Funerales La Paz— permaneció bajo vigilancia de fuerzas federales, que revisaron coronas, vehículos y personas que arribaban al sitio. El objetivo, según fuentes oficiales, fue prevenir posibles enfrentamientos o actos de violencia por parte de organizaciones criminales rivales.

Desde temprana hora, familiares, conocidos y allegados acudieron vestidos de negro y manteniendo un perfil bajo. Medios de comunicación reportaron la presunta presencia de Laisha Michelle Oseguera González, hija de Oseguera Cervantes, aunque no hubo declaraciones públicas.

Uno de los mensajes visibles en los arreglos florales decía: “De parte de una familia que siempre te estará agradecida”. La ausencia de remitentes en varias coronas incrementó la especulación en torno al evento.

Balacera y ponchallantas en Avenida Américas

La mañana de este domingo también se reportó una balacera en Avenida Américas, así como la localización de ponchallantas, artefactos empleados por grupos criminales para bloquear vialidades y facilitar su huida.

Aunque las autoridades no vincularon formalmente estos hechos con la velación, el contexto de tensión elevó la percepción de riesgo en la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con versiones extraoficiales, tras la velación el cuerpo podría ser sepultado o cremado en el Recinto de la Paz. No obstante, ninguna autoridad federal o estatal ha confirmado oficialmente el lugar ni el horario de la eventual inhumación.

La combinación de coronas alusivas al CJNG, presencia de familiares y fuerte operativo de seguridad mantiene el caso en el centro de la atención pública, mientras las autoridades insisten en que no existe información oficial que confirme el desarrollo del funeral en los puntos señalados.

asc