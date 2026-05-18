Hay 22 detenidos por desaparición de 4 personas en Mazatlán

En relación con la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México, en Mazatlán, Sinaloa, en febrero del presente año, han sido detenidas 22 personas, de las cuales nueve de ellas tuvieron participación directa en hechos, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Se detalló que, en la acción más reciente, el pasado 12 de mayo se detuvo a Jesús Valentín “N", quien presuntamente proporcionó información de las víctimas y su ruta para ser interceptados por integrantes de una célula delictiva.

En el momento de su captura, en Mazatlán, este sospechoso tenía en su poder dosis de droga, un arma de fuego corta, dinero en efectivo y equipos de comunicación.

En total a los detenidos se les ha asegurado 20 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett; cargadores y cartuchos, más de tres mil dosis droga, nueve vehículos, dinero en efectivo, equipo táctico, de radio comunicación y telefonía.

El Gabinete de Seguridad detalló que, tras tener conocimiento de la desaparición del grupo de turistas en esas playas de Sinaloa, se formaron grupos de trabajo y a partir de acciones de inteligencia y búsqueda se ubicó a los presuntos involucrados.

Además, se detalló, se han ejecutado siete cateos en inmuebles relacionados con un grupo delictivo vinculado con los hechos y las investigaciones continúan para garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen como prioridad la localización de las víctimas y el esclarecimiento total de estos hechos. A través del trabajo coordinado entre las autoridades de seguridad y procuración de justicia, se continuará con las acciones de búsqueda e investigación, utilizando los recursos disponibles y brindando acompañamiento a las familias afectadas”, ofreció el Gabinete de seguridad.

Desaparecidos

El pasado 3 de febrero un grupo de hombres armados interceptó a los integrantes de una familia cuando paseaban en vehículos tipo Razers, en la zona de Cerritos, al norte de Mazatlán.

Al día siguiente del secuestro, fueron liberadas Monserrat Ramírez, de 28 años, y su hija de 9 años; y hasta la fecha permanecen en calidad de desaparecidos Óscar García Hernández, de 30 años; Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30; Javier Ramírez Sabino, de 25, y Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años.