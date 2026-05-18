Cinco homicidios y un feminicidio sacuden a Hidalgo en menos de un día

Al menos seis personas perdieron la vida en distintos hechos violentos registrados en Hidalgo durante las últimas horas, entre ellos cinco homicidios dolosos y un presunto feminicidio ocurridos en los municipios de Mixquiahuala, Zempoala, Actopan y Singuilucan.

El primer caso fue reportado la noche del domingo en la comunidad de Cañada, en Mixquiahuala, donde autoridades localizaron a dos personas sin vida tras un reporte ciudadano por detonaciones de arma de fuego. Ambas víctimas presentaban impactos de bala y hasta el momento permanecen sin identificar.

La mañana de este lunes, en la comunidad de Venustiano Carranza, municipio de Zempoala, fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer con disparos en la cabeza. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas tendrían entre 25 y 30 años de edad. Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

En Actopan, una mujer falleció luego de ser lesionada con arma de fuego presuntamente por su pareja sentimental durante una discusión. La víctima recibió atención médica; sin embargo, murió horas después debido a la gravedad de las heridas. El probable responsable fue detenido por elementos de seguridad y quedó a disposición del Ministerio Público junto con dos armas de fuego aseguradas.

Otro hecho violento ocurrió la tarde de este lunes en un terreno de cultivo ubicado entre Singuilucan y Epazoyucan, donde un hombre identificado con las iniciales R.Z.T., de 32 años, fue asesinado con disparos de arma de fuego. En la zona fueron localizados casquillos calibre 9 milímetros.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer cada uno de los hechos y determinar posibles vínculos entre los casos.