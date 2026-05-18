Matan a madre e hija comerciantes y las arrojan desde un vehículo en plena vía pública

Dos mujeres, madre e hija, fueron asesinadas y sus cuerpos arrojados en plena vía pública en el municipio sureño de Cosoleacaque, Veracruz, en un hecho que prendió las alertas entre los comerciantes, actividad a la que se dedicaban las víctimas, quienes fueron identificadas como Ana Lilia González Mateos, de 42 años y su hija Yalina Cristal Lezama González, de 25, ambas vendedoras en el mercado Rafael Hernández Ochoa, donde tenían su local de abarrotes.

Madre e hija, comerciantes en Veracruz, asesinadas y arrojadas a la vía pública Foto: Especial

Un reporte señala que fueron privadas de la libertad la tarde del domingo y por la noche, alrededor de las 21:30 horas las arrojaron desde una camioneta Toyota gris, sobre la calle Emiliano Zapata, en el Barrio Cuarto.

Hubo personas que observaron cuando los delincuentes huyeron a toda prisa y cuadras adelante abandonaron el vehículo del que arrojaron a las mujeres, luego se subieron otra unidad y escaparon.

Camioneta desde la que fueron lanzados los cuerpos de dos mujeres comerciantes en Veracruz Foto: Especial

El reporte forense menciona que las víctimas presentaban a simple vista huellas de tortura e impactos de arma de fuego.

Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía regional acordonaron la zona y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por feminicidio, pero no hay reporte de detenciones.

El doble asesinato ocurre en una región marcada por la disputa entre grupos criminales y por un patrón creciente de violencia en contra de quienes se dedican al comercio y al transporte público. Hay temor entre agrupaciones de comerciantes porque aseguraron que hay presiones para entregar “cuotas” y amenazas para no denunciar ante la autoridad.

Área en donde fueron dejados los cuerpos de dos comerciantes, madre e hija, asesinadas en Veracruz Foto: Especial

Por otra parte, familiares y vecinos de las víctimas denunciaron la ausencia de medidas efectivas para prevenir ataques de esta naturaleza. Por eso exigieron que la investigación avance rápidamente.

Área en donde fueron dejados los cuerpos de dos comerciantes, madre e hija, asesinadas en Veracruz Foto: Especial

jcp