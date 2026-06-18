Suman dos muertes en Sonora por calor de 40 grados

Con temperaturas que apenas superan los 40 grados Celsius de calor, en Sonora ya se han registrado al menos dos defunciones a consecuencia de las altas temperaturas

La víctima más reciente, fue encontrada sin vida, la noche del martes 17 de junio, en un predio baldío de la colonia El Llano al poniente de Hermosillo, capital de Sonora; de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional ese día la temperatura máxima fue de 42.5 grados centígrados, fue personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quien al no detectar signos de violencia, determinó que la causa de la muertes fue un golpe de calor.

El Reporte Epidemiológico Semanal de Temperaturas Naturales Extremas Sonora 2026, estableció que la primera víctima del calor, fue en la semana epidemiológica 21, entre el 24 al 30 de mayo, cuando 36 casos de pacientes afectados: siendo 33 deshidrataciones y tres por golpe de calor, de los cuales 1 falleció, también en Hermosillo.

Los municipios con más personas afectadas en su salud por las altas temperaturas son Hermosillo, Huatabampo, Puerto Peñasco, Cajeme y San Luis Río Colorado.

Las autoridades han alertado a la población ya que el pronóstico para el fin de semana es que el mercurio de los termómetros supere los 40 grados centígrados en prácticamente todo el territorio sonorense.