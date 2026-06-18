Calor de más de 40 grados no desanima a asistentes al Fan Fest Monterrey

A pesar del intenso calor que se registró este jueves en Nuevo León, aficionados del fútbol no se desanimaron para acudir al Fan Fest Monterrey que se celebra en las instalaciones del Parque Fundidora.

El reporte fue de una sensación térmica de hasta 45 grados.

Miles de asistentes arribaron al inmueble regio para disfrutar la transmisión del encuentro de la Selección Mexicana contra Corea del Sur.

Desde temprana hora, la vialidad en los alrededores del recinto se vio colapsada debido a la gran cantidad de aficionados que arribaron a bordo de sus vehículos.

Aunque se reportaron casos de insolación entre los asistentes al Fan Fest Monterrey hasta el momento Protección Civil de Nuevo León no ha informado de la cantidad de afectados.