Suman 7 muertos por bajas temperaturas en México

A menos de un mes de que concluya la temporada de frío 2025-2026 —que inició el 6 de octubre y finalizará el próximo 15 de marzo—, la Secretaría de Salud informó que en el país se han confirmado 7 defunciones y 72 casos asociados a las bajas temperaturas.

En su reporte semanal, la dependencia federal detalló que una de las muertes fue por hipotermia y seis por intoxicación por monóxido de carbono, lo que representa una letalidad de 9.72 por ciento.

Las defunciones se registraron en tres entidades: Nuevo León reportó tres casos, mientras que Chiapas y Veracruz notificaron dos muertes cada uno.

Pacientes afectados por bajas temperaturas

En cuanto a los casos acumulados, ocho personas recibieron atención por hipotermia y 64 por intoxicación por monóxido de carbono, esta última como la afección más frecuente durante la temporada invernal.

De acuerdo con el informe correspondiente a la semana epidemiológica número 06, 14 estados notificaron casos relacionados con las bajas temperaturas. Coahuila encabeza la lista con 13 reportes, lo que equivale al 18.1 por ciento del total nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 26 de febrero ingresará el frente frío número 38. Para la actual temporada se prevé la formación de 48 frentes fríos en el territorio nacional.

Recomendaciones ante bajas temperaturas y heladas

Ante el pronóstico de ambiente frío durante madrugadas y noches en zonas del norte y centro del país, autoridades de Salud y Protección Civil emitieron las siguientes recomendaciones:

Evite intoxicaciones por monóxido de carbono

No utilice anafres, braseros ni estufas de leña en espacios cerrados.

No duerma con calentadores encendidos.

Mantenga ventilación en habitaciones donde haya aparatos de combustión.

Revise instalaciones de gas y calefacción.

Los síntomas de intoxicación incluyen dolor de cabeza, mareo, náusea y somnolencia. En caso de presentarlos, salir al aire libre y acudir a atención médica.

Protección contra el frío

Vista en capas y cubra cabeza, cuello y extremidades.

Evite cambios bruscos de temperatura.

No permanezca tiempo prolongado a la intemperie durante la madrugada.

Preste atención especial a niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Selle puertas y ventanas para evitar corrientes de aire.

Proteja tuberías de agua ante posibles heladas.

Tenga cobijas adicionales y lámparas en caso de cortes eléctricos.

Autoridades recomiendan mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir las indicaciones locales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

RLO