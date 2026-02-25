Señor de 40 años agrede en un hotel a su pareja de 19

Un hombre de 40 años de edad fue detenido en Guadalupe, Nuevo León, luego de que presuntamente golpeara y mantuviera retenida durante varias horas a su pareja de tan sólo 19 años dentro de una habitación de hotel. El sospechoso además portaba un arma de fuego al momento de su captura.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 25 de febrero en un hotel de paso ubicado sobre la avenida Morones Prieto, en la colonia La Huerta.

De acuerdo con el reporte policial, la pareja había llegado al sitio durante la madrugada a bordo de una motocicleta; sin embargo, con el paso de las horas surgió una discusión que escaló a la violencia física.

Según las autoridades de Nuevo León, el hombre, identificado como Eliud Giovanni “N.”, de 40 años de edad, conocido como “El Chino”, habría comenzado a agredir a la joven de 19 años tras el conflicto.

Presuntamente, durante el altercado sacó un arma de fuego y la utilizó para intimidar a su pareja, impidiéndole salir de la habitación.

La víctima permaneció retenida durante varias horas hasta que logró aprovechar un descuido.

Cuando el agresor se quedó dormido, la joven salió del lugar y pidió apoyo al personal del motel, quienes de inmediato reportaron la situación al número de emergencias 911.

Hombre abusar de joven mientras espera el camión

Un hombre fue detenido la Policía de Monterrey tras presuntamente realizar tocamientos indebidos a una joven que esperaba la Ecovía en la colonia Bella Vista, de Nuevo León.

La detención de Jorge Adrián O., de 28 años de edad, ocurrió alrededor de las 20:15 horas en la estación Miguel Hidalgo, ubicada en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Aureliano Ramos.

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando una mujer de 24 años de edad les solicitó apoyo, al denunciar que un hombre la había tocado mientras esperaba la unidad para regresar a su domicilio después de su trabajo.

La afectada indicó que, mientras aguardaba el transporte, sintió que le tocaron los glúteos y una pierna. Además, señaló que el pasado 12 de febrero, al abordar un camión para dirigirse a su trabajo, un individuo le realizó tocamientos similares, y aseguró que se trataba de la misma persona.

A petición de la denunciante, los policías detuvieron al señalado.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la corporación municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

jcp