Amenazan al alcalde y al jefe de la policía de Tuxpan, Veracruz

Con mensajes amenazantes para el jefe de la policía municipal, impresos en grandes lonas, amaneció la cabecera municipal de Tuxpan, Veracruz.

Las autoridades se movilizaron rápidamente para desalojar estos carteles e iniciar las investigaciones sobre su colocación estratégica.

Los textos desplegados en un centro comercial y en el parque Reforma, van dirigidos contra el mando de la policía Raymundo Torres y el alcalde Daniel Cortina, quien dejó su curul en el Congreso de Veracruz para asumir funciones municipales tras ganar las elecciones el pasado 1 de junio.

La delincuencia reclama supuestos pactos y financiamiento de la campaña política de Cortina, con la sugerencia del rompimiento de un pacto, lo que fue interpretado como una serie de expresiones para lanzar una “guerra psicológica” en contra de las autoridades municipales al vincularlos con organizaciones delictivas.

Al respecto, el alcalde fue abordado en un evento celebrado en Xalapa, en la sede del Poder Legislativo.

Daniel Cortina negó cualquier financiamiento a su campaña por parte de la delincuencia.

No es un tema que me corresponda dar a mi la información, esperaremos tener la información oficial y a partir de ello daremos un posicionamiento”, aseguró el alcalde.

Descartó reforzar su seguridad o la de sus funcionarios y dijo que no se pueden dejar llevar por señalamientos de este tipo para pensar en destituir al jefe policiaco.

Recordó que es la Secretaría de Marina la que tiene a cargo el mayor peso de la seguridad en la región norte y en breve sostendrán una reunión para evaluar lo ocurrido.

Dijo que actualmente Tuxpan cuenta con un “blindaje” porque hay un operativo federal, por lo que hizo un llamado a la población para mantener la calma.

JCS