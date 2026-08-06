Explosión de pipa en Cuernavaca deja 20 lesionados y 32 casas dañadas

La explosión de una pipa de gas LP en la colonia Las Granjas, en los límites de Cuernavaca y Jiutepec, dejó un saldo de 20 personas con quemaduras y más de 30 viviendas afectadas. El estallido ocurrió este jueves luego de que la unidad pasó un tope a exceso de velocidad, lo que dañó el tanque al golpear la suspensión.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:42 horas en la calle 10 de Abril, en la colonia Las Granjas. De acuerdo con grabaciones de cámaras de seguridad, la unidad circulaba por la vía pública cuando pasó un tope a gran velocidad, provocando que el golpe de la suspensión dañara el tanque y se registrara la fuerte detonación.

Al menos 20 personas sufrieron quemaduras de primer, segundo y tercer grado; no se reportan fallecidos. Fotos: Guardia Nacional @GN_MEXICO_

Al menos 20 heridos y afectaciones a 32 viviendas

La onda expansiva y las llamas provocaron pánico en la zona metropolitana, alcanzando automóviles, un taller de cantera y por lo menos 32 fachadas de casas circundantes. Entre las víctimas rescatadas de vehículos cercanos se encuentran una mujer y un menor de edad.

Las 20 personas afectadas son atendidas en hospitales cercanos; tan solo el Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Cuernavaca recibió a cinco lesionados. Hasta el momento no se registran víctimas mortales.

Fuego controlado y operativo en marcha

Elementos de Bomberos, Protección Civil estatal y municipal, Guardia Nacional y la Policía Vial acordonaron el área y sofocaron el fuego para evitar una segunda detonación.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, hizo un llamado a evitar la zona, mientras brigadas de emergencia realizan recorridos casa por casa para verificar daños estructurales, auxiliar a residentes y descartar mascotas atrapadas.