Suman 34 incendios forestales activos en México; la cifra más alta de la temporada

Los incendios forestales activos en México llegaron a 34 este jueves 19 de marzo, incluidas ocho áreas naturales protegidas, en 12 estados de la República Mexicana, la cifra más alta alcanzada en lo que va de la temporada de estiaje 2026.

De acuerdo al reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor):

Guerrero tiene 8 incendios forestales activos.

Guerrero tiene 8 incendios forestales activos. Chiapas 5.

Durango 4.

Chihuahua 3.

Nayarit 3.

Oaxaca 2.

Michoacán 2.

Jalisco 2.

Guanajuato 2.

San Luis Potosí 1.

Tamaulipas 1.

Sinaloa 1.

Hasta el momento, la superficie preliminar afectada asciende a siete mil 725 hectáreas, con la participación de mil 96 combatientes del fuego.

El estado de Guerrero tiene al momento 8 incendios forestales activos. Cortesía

En dos siniestros se cuenta con el apoyo de helicópteros, en Bahía de Banderas, Nayarit, en el predio La Cruz de Huanacaxtle y en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, en el predio Francia Chica.

Las áreas naturales protegidas impactadas son Cascada de Bassaseachic, en Ocampo, Chihuahua; Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit; Ruta Migratoria de la Mariposa Monarca, en Bustamante, Tamaulipas; Sierra de Pénjamo, en Guanajuato; Sierra de San Juan, en Tepic, Nayarit y La Sepultura en Tonalá, Chiapas.

fdm