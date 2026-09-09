Rescatan con vida a uno de dos hombres desaparecidos en el mar de Cozumel

José Eduardo C. A., de 28 años, fue localizado con vida la tarde de este miércoles, luego de permanecer a la deriva en el mar desde el pasado domingo, cuando viajaba en una moto acuática. El hombre fue reportado como desaparecido junto con Francisco Enrique, quien viajaba en otra moto entre Playa del Carmen y Cozumel.

El joven fue encontrado por los tripulantes de la embarcación Osiris, quienes lo auxiliaron y trasladaron hasta la Capitanía de Puerto en Puerto Juárez, Cancún.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un hospital debido a que presentaba un cuadro de deshidratación luego de tres días a la deriva.

De acuerdo con una versión preliminar, José Eduardo habría señalado que ambos quedaron a la deriva aparentemente por una falla en la moto acuática y que, durante el tiempo que permanecieron en el mar, intentó ayudar a Francisco Enrique, arrastrándolo hacia la orilla, pero ya no pudo más y lo soltó.

Francisco Enrique, de 51 años y procedente de Monterrey, continúa desaparecido, por lo que autoridades mantienen un operativo de búsqueda en el mar para tratar de localizarlo.

Según la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda, Francisco Enrique Huerta Martínez es de nacionalidad mexicana y tiene una estatura aproximada de 1.74 metros, un peso de alrededor de 150 kilogramos, tez morena clara y complexión robusta.

La información proporcionada por José Eduardo será integrada a las investigaciones para esclarecer qué ocurrió y determinar las circunstancias en las que ambos se separaron.