Querétaro estrenará transporte eléctrico gratuito en el Centro Histórico

A partir del próximo 11 de septiembre comenzará a operar un nuevo sistema de transporte eléctrico gratuito en el Centro Histórico de Querétaro, con el objetivo de facilitar los traslados por la zona y ofrecer una alternativa de movilidad sustentable.

El alcalde Felifer Macías Olvera informó que la primera etapa contempla 15 unidades distribuidas en dos rutas, identificadas como CH1 y CH2, con una frecuencia aproximada de 10 minutos entre cada vehículo.

Las unidades tendrán recorridos por distintos puntos turísticos, comerciales y de servicio del primer cuadro de la ciudad. La ruta CH1 conectará Plaza Fundadores con vialidades como Reforma, José María Arteaga, Melchor Ocampo y Juárez, además de pasar por los jardines Zenea y Guerrero.

Vehículos de transporte eléctrico gratuito en el Centro Histórico de Querétaro Foto: Especial

En tanto, la CH2 partirá del Jardín Zenea y recorrerá Corregidora, 15 de Mayo, el Mercado de La Cruz, Damián Carmona y el Templo de La Cruz, para continuar por calles como 5 de Mayo, Pasteur y 16 de Septiembre antes de regresar al punto de origen.

El servicio funcionará de 7:00 a 21:00 horas de lunes a viernes; los sábados de 8:00 a 21:00 horas y los domingos de 8:00 a 20:00 horas.

Cada vehículo representó una inversión de 750 mil pesos, mientras que el esquema de recarga eléctrica implicó un contrato adicional por 1.7 millones de pesos.

Aunque durante septiembre el acceso será gratuito sin tarjeta, a partir de octubre los usuarios deberán utilizar la tarjeta de prepago Qrobús, con el propósito de contabilizar los viajes y permitir transbordos sin costo hacia otras rutas del sistema.

Vehículos de transporte eléctrico gratuito en el Centro Histórico de Querétaro Foto: Especial

En CDMX sustituyen más de 500 micros viejos

Por Jonás López

Al terminar 2026, el Gobierno de la Ciudad de México habrá sustituido más de 500 microbuses, vagonetas y autobuses que concluyeron su vida útil, de acuerdo con datos incluidos en el Segundo Informe de Gobierno.

Por lo que todavía quedarán cerca de unos mil 700 vehículos obsoletos brindando servicio de transporte colectivo.

La sustitución de vehículos obsoletos de transporte colectivo concesionado ha sido parte de los proyectos de nuevos corredores modernos con autobuses con tecnología de punta.

Para la implementación del Centrobús, que opera con unidades eléctricas, fueron sustituidas unas 150 unidades obsoletas con una inversión de 45 millones de pesos.

Para el Servicio Zonal Xochimilco Centro fueron renovados 110 microbuses obsoletos con una inversión 121 millones de pesos.

Para el programa de chatarrización de Avenida Aztecas fueron retiradas 99 unidades y sustituidas por trolebuses con una inversión inicial de 6.3 millones de pesos.

Para la modernización del Corredor Taxqueña Xochimilco Milpa Alta se chatarrizaron 45 microbuses antiguos y se renovaron por vehículos modernos con una inversión de 31.5 millones de pesos.

Y para el Corredor Eléctrico de Tlalpan se sustituyeron 90 microbuses con una inversión de 86.4 millones de pesos.