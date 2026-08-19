Una hija y la pareja de ‘Tío Lako’, entre los nueve detenidos del CJNG en Michoacán

Nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos durante una operación de precisión en Michoacán, tras trabajos de Inteligencia Central Militar. Las autoridades vincularon a dos de las detenidas con Heraclio “N”, identificado como jefe regional de esa organización criminal en Michoacán y Jalisco.

El operativo se realizó este miércoles en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, pertenecientes a los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, respectivamente, en medio de la jornada de violencia que posteriormente derivó en bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos del estado.

De acuerdo con el comunicado oficial, en la acción participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Armada.

Michoacán amaneció este miércoles bajo tensión por una serie de bloqueos carreteros, quema de vehículos y reportes de enfrentamientos. Amanda Bautista

Nueve detenidos tras operativo contra el CJNG

Entre las personas detenidas se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, quienes fueron identificadas por las autoridades como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”.

Según el reporte oficial, “Tío Lako” es señalado como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco y como responsable de ordenar agresiones contra elementos de la Guardia Nacional ocurridas el 22 de febrero de 2026, después de la detención de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Las autoridades señalaron que los nueve detenidos fueron asegurados en flagrancia durante el despliegue realizado en ambos municipios michoacanos.

Arsenal, vehículos y explosivos asegurados

El operativo dejó además un importante aseguramiento de armas, vehículos y presunta droga. De acuerdo con el informe oficial, fueron asegurados:

64 vehículos , uno de ellos con blindaje.

Dos inmuebles .

Una ametralladora calibre .50 pulgadas .

Cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 milímetros .

Nueve armas largas y un arma corta .

Dos aditamentos lanzagranadas .

Cartuchos y cargadores de diferentes calibres.

Diversa droga.

Ocho artefactos explosivos improvisados .

Siete motocicletas .

Un dron .

Equipo táctico diverso.

La cantidad y tipo de armamento asegurado forman parte de las investigaciones que continuarán bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República.

Entre los puntos con bloqueos se encuentran los corredores Zamora-La Piedad, Sanabria-Purépero-Churintzio, Purépero-Tlazazalca, Zacapu-Quiroga y Zamora-Carapan. Amanda Bautista

Detenciones desatan bloqueos en Michoacán

Después de las detenciones, se registraron interrupciones en distintas vías de comunicación de Michoacán, en una reacción que las autoridades atribuyeron al contexto generado por el operativo.

Ante los bloqueos, autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo en Michoacán, con el propósito de recuperar las condiciones de circulación y garantizar el libre tránsito en las carreteras afectadas.

La activación del operativo ocurre mientras diferentes municipios del estado enfrentan afectaciones a la movilidad por bloqueos y quema de unidades, principalmente en corredores carreteros de la región.

Trasladan a los detenidos a la Ciudad de México

Luego de la operación, las nueve personas detenidas fueron trasladadas en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para ser puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México.

La FGR continuará con las investigaciones y realizará las acciones periciales correspondientes para determinar la situación jurídica de los detenidos.

Por ahora, las personas señaladas mantienen la calidad jurídica que corresponda conforme al proceso, mientras el Ministerio Público federal integra las investigaciones derivadas del operativo y de los objetos asegurados.