Morena y Somos México chocan en el INE por captura de Ernesto Ruffo y fiscalización para 2027

El enfrentamiento entre Morena y Somos México escaló este jueves en el Consejo General del INE, luego de que el representante del nuevo partido, Marco Antonio Baños, propusiera que todas las fuerzas políticas se sometan a una revisión independiente sobre el origen de los recursos utilizados en las actividades políticas previas al proceso electoral de 2027, en medio de la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por el presunto caso de "huachicoleo".

Baños sostuvo que la fiscalización debe extenderse a las llamadas "precampañas adelantadas", pues aseguró que ya existe un importante flujo de recursos cuyo origen no está plenamente identificado. "Todos los partidos, absolutamente todos, debemos tener un compromiso ético frente a la ciudadanía para informar sobre el origen y la aplicación de los recursos", afirmó.

El representante de Somos México lanzó un reto directo a Morena para integrar una comisión de especialistas en fiscalización que revise las finanzas de todos los partidos políticos, además de otra instancia que analice el caso de Ruffo Appel. "Sometámonos al escrutinio público todos, absolutamente todos", dijo.

Baños calificó al exgobernador de Baja California como un "preso político" y sostuvo que su detención busca desviar la atención de las investigaciones que, aseguró, enfrentan diversos personajes del oficialismo por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La respuesta de Morena llegó de inmediato. Su representante ante el INE, Guillermo Santiago, rechazó los señalamientos y acusó a Somos México de convertir la defensa de Ruffo en su primera bandera política.

"Es importante e interesante ver cómo la primera bandera pública de Somos es la defensa de un delincuente huachicolero", respondió. Agregó que el nuevo partido está integrado por "los mismos corruptos" provenientes del PRI, PAN y PRD, y sostuvo que Morena ha estado "ayer, hoy y siempre" bajo el escrutinio público.

El intercambio ocurrió durante la discusión de diversos proyectos de fiscalización en el Consejo General, en una sesión donde también volvió a colocarse sobre la mesa el debate sobre la necesidad de regular y supervisar los recursos que ya se utilizan en los procesos internos de selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.