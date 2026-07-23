Inicia audiencia de Danna Yanina "N" por el feminicidio de Dafne

La investigación por la muerte de Dafne entró este jueves en una nueva etapa judicial con el inicio de la audiencia de Dana Yanina “N”, la primera persona detenida dentro del caso que se sigue por el presunto feminicidio de la adolescente ocurrido durante un campamento en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La joven, de 18 años de edad, fue trasladada bajo custodia al Centro Integral de Justicia de Altamira, donde comparecerá ante un juez de control para conocer formalmente los hechos que le atribuye la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Aunque la diligencia judicial estaba prevista para comenzar a las 08:00 horas, fuentes cercanas al proceso indicaron que el inicio fue diferido y se esperaba que arrancara alrededor de las 15:00 horas en las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en el sector Pedrera.

Fue aproximadamente a las 13:20 horas cuando Dana Yanina “N” arribó al recinto a bordo de una patrulla de la Policía Investigadora para quedar a disposición de la autoridad judicial.

Durante esta audiencia inicial, el Ministerio Público expondrá los datos de prueba reunidos hasta el momento y dará a conocer los delitos que serán imputados formalmente, además de solicitar las medidas cautelares que considere procedentes.

Manifestantes marcharon en Altamira, Tamaulipas, para exigir justicia por el caso Dafne. Martín Juárez

Fue detenida tras acudir voluntariamente a declarar

De acuerdo con la versión proporcionada por su defensa, Dana Yanina “N” acudió de manera voluntaria el miércoles ante el Ministerio Público con el propósito de rendir su declaración dentro de la investigación.

Según el abogado de la joven, fue durante esa comparecencia cuando agentes ministeriales le notificaron la existencia de una orden de aprehensión previamente librada en su contra, misma que fue ejecutada en ese momento.

La detención ocurrió entre las 21:00 y las 22:00 horas del miércoles. Posteriormente, la imputada permaneció bajo resguardo en las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Madero antes de ser trasladada este jueves a Altamira para enfrentar su primera audiencia.

Primera detenida en un caso que sigue abierto

Dana Yanina “N” se convirtió en la primera persona detenida dentro de las investigaciones relacionadas con la muerte de Dafne Zapata, ocurrida durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz.

El caso ha generado una amplia atención pública luego de que la familia de la víctima exigiera que las investigaciones alcancen a todas las personas que, presuntamente, tuvieron participación en los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si existen otras órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar ni el número total de personas bajo investigación.

Se espera que durante el desarrollo de la audiencia inicial la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas exponga la teoría del caso, presente los primeros elementos de prueba y solicite las medidas cautelares correspondientes contra la imputada.

El juez de control deberá determinar la legalidad de la detención, escuchar los argumentos de la defensa y establecer la ruta procesal que seguirá este caso, considerado uno de los más relevantes en la entidad por el impacto social que provocó la muerte de la adolescente.

La resolución de esta primera audiencia marcará el rumbo de una investigación que continúa abierta y en la que las autoridades mantienen la integración de nuevas líneas de investigación.