Sujetos pasarán 60 años de prisión por secuestro y robo de autotransporte

Un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio sentenció a 60 años de prisión a Héctor Raúl Guerra Vázquez y José Ricardo Tapia Carrizales acusados por los delitos de secuestro exprés agravado, robo de autotransporte federal de carga, asociación delictuosa y posesión de inhibidor de señales.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia, gracias al trabajo del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, el cual aportó las pruebas suficientes para obtener dicha pena, así como una multa de 430 mil 176 pesos.

En junio de 2021, la Fiscalía Federal en la entidad inició la investigación, derivado de la puesta a disposición, a través de un Informe Policial Homologado (IPH), suscrito por elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes detuvieron a estas personas, sobre el kilómetro 14+300, Libramiento Noreste, a la altura del municipio de García, cuando viajaban en un tractocamión acoplado a un semirremolque, tipo plataforma con placas de circulación del Servicio Público Federal de carga, con reporte de robo.

Al momento de la detención, los uniformados aseguraron el tractocamión, dos semirremolques, un vehículo tipo Dolly, un inhibidor de señales con 12 antenas y la carga que consistía en dos rollos de acero de aproximadamente 20 toneladas, y se rescató al conductor que viajaba privado de la libertad.