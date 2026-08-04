Reconoce Gobernadora Yeraldine cumplimiento de acuerdos de la presidenta Sheinbaum con los productores de maíz de Sinaloa

En un marco de certidumbre para el sector agropecuario, el Gobierno Federal y la administración del Estado de Sinaloa oficializaron el cumplimiento total de los compromisos pactados con los productores de maíz.

Con una inversión total de 4 mil 566 millones de pesos destinada a incentivos a la comercialización por la venta de 3.5 millones de toneladas del grano blanco, las autoridades dieron inicio a la dispersión de recursos para beneficiar de manera directa a 26 mil 800 agricultores del ciclo otoño-invierno 2025-2026.

La gobernadora Yeraldine Bonilla y la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Columba Jazmín López, encabezaron la entrega de las primeras 580 Tarjetas del Bienestar en la sede de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

El esquema ampara 3 millones 509 mil toneladas cosechadas en 348 mil 45 hectáreas, a través de mil 943 contratos. En conjunto con programas federales, esquemas estatales y financiamientos de Cosechando Soberanía, la derrama económica asignada a la entidad alcanza los 10 mil 100 millones de pesos.

Durante el acto, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde resaltó que la fijación del precio de garantía en 6 mil pesos por tonelada representa un precedente histórico para el campo nacional.

“Este pago marca un hecho histórico, ya que por primera vez fue acordado antes de la comercialización de la cosecha dentro del nuevo sistema de ordenamiento, producción y comercialización del maíz, brindando mayor certidumbre a las y los productores”, afirmó la mandataria.

Asimismo, subrayó que fortalecer al sector agrícola es fundamental para impulsar la economía local y consolidar la soberanía alimentaria del país. Por su parte, la secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, confirmó que el 100 por ciento de la cosecha sinaloense se encuentra completamente vendida, eliminando la incertidumbre que enfrentaba el sector al inicio de la temporada.

La funcionaria puntualizó que los apoyos se entregarán de forma equitativa sin importar el tamaño del predio sembrado, a través de cuentas bancarias sin cobro de comisiones. “Hoy está vendido el 100 por ciento de la cosecha de maíz de Sinaloa; la entrega de recursos será de manera directa y sin intermediarios a través del Banco del Bienestar”, concluyó.