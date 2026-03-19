Con una piedra rompió el vidrio de una tienda y robó mercancía; ya fue vinculado a proceso

Las investigaciones realizadas en torno a un robo cometido en una tienda de conveniencia permitieron reunir datos de prueba suficientes para que un hombre fuera vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, como resultado del trabajo ministerial desarrollado por la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación del estado de Jalisco.

El imputado, identificado como Daniel “N”, fue presentado ante la autoridad judicial tras el cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida durante el desarrollo de las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada.

Con los elementos integrados en la carpeta de investigación, el órgano jurisdiccional resolvió dictar auto de vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

Además de imponer como medida cautelar prisión preventiva justificada por seis meses, mientras continúan las investigaciones, hasta la obtención de una sentencia.

Los hechos por los que se le investiga ocurrieron el pasado 22 de febrero en una tienda de una cadena comercial, ubicada sobre avenida Río Nilo, en la colonia Loma Dorada del municipio de Tonalá.

Tras lo ocurrido, representantes del establecimiento interpusieron la denuncia correspondiente, lo que permitió al Ministerio Público iniciar la carpeta de investigación y realizar los actos necesarios para esclarecer el hecho.

De acuerdo con las indagatorias, se estableció que el ahora imputado fue captado por cámaras de videovigilancia cuando presuntamente rompió con una piedra el vidrio de la puerta de acceso del establecimiento para ingresar.

Una vez dentro, según se presume, se apoderó de diversos productos y salió del lugar. Sin embargo, momentos después regresó nuevamente al negocio para sustraer más mercancía, entre ella encendedores, cigarros y bebidas alcohólicas, con un valor estimado de 11 mil 759 pesos.

JCS