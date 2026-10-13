Sujeto usa escopeta para secuestrar a expareja; esperó a que saliera a la escuela

Un elemento de la Policía Estatal lesionado y un hombre detenido fue el saldo de un operativo en el que autoridades rescataron a una mujer de 40 años, privada de la libertad por su expareja en el municipio de Tulancingo.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, los hechos comenzaron cuando la víctima llevaba a su hijo a la escuela, en la colonia La Cañada. En ese momento, presuntamente fue amenazada con una escopeta y obligada a subir a un vehículo para trasladarla a un inmueble del barrio Otontepec, en los límites con Acaxochitlán.

Tras recibir una denuncia ciudadana, elementos estatales iniciaron las labores de búsqueda hasta ubicar la vivienda donde se encontraría la mujer. Sin embargo, al notar la presencia de los uniformados, el presunto agresor habría ingresado al inmueble y disparado contra los policías.

La situación obligó a los agentes a desplegar una intervención táctica para controlar el riesgo y liberar a la víctima, quien finalmente fue puesta a salvo.

Durante el operativo, un policía resultó herido en la mano izquierda y recibió atención médica. Asimismo, una patrulla presentó un impacto de arma de fuego.

En el lugar fue detenido un hombre de 43 años, identificado con las iniciales S. R. P. También fueron aseguradas tres armas largas: una escopeta calibre 16 y dos rifles calibre .22.

Tras el rescate, el inmueble quedó asegurado y personal ministerial acudió para realizar las diligencias correspondientes y dar continuidad a las investigaciones.

Las autoridades deberán determinar la responsabilidad del detenido conforme avance el procedimiento legal, mientras se esclarecen las circunstancias de la privación de la libertad y las agresiones reportadas durante la intervención policial.

Domicilio al que un sujeto llevó secuestrada a su expareja Foto: Especial

Mujer mata a golpes a su sobrina de 13 años

Al inicio del mes de octubre, una mujer fue detenida luego de asesinar a golpes a su sobrina de tan sólo 13 años de edad, al interior de un domicilio de Guadalajara, Jalisco; la abuela de la menor y uno de sus tíos también fueron llevados ante el Ministerio Público acusados de maltrato infantil.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el pasado 22 de septiembre, la mujer, identificada como Paola Areli “N”, golpeó a su sobrina con un cable, provocándole heridas en la cabeza y en distintas partes del cuerpo hasta dejarla inconsciente.

Fue su abuela quien la trasladó hasta el Hospital Civil de Guadalajara donde finalmente murió tres días después a causa de un traumatismo cráneo encefálico y un severo cuadro de desnutrición.

El hermano de la víctima, de 10 años de edad, también fue víctima de la violencia en casa de sus abuelos; el pequeño presentó huellas de violencia, daño psicológico y desnutrición.

Salvador González, fiscal de Jalisco, destacó que los menores “eran víctimas de abuso físico y psicológico, tales como golpes, encierro y mala alimentación”.

La mujer fue detenida acusada del delito de feminicidio en contra de la menor, mientras que un hombre, tío de la niña, identificado como José Genaro “N”, y la abuela de la misma, María Ofelia “N”, también fueron llevados ante la justicia por lesiones calificadas y maltrato infantil.