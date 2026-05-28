Sujeto que apuñaló a empleada de papelería tiene antecedentes de violencia familiar

El sujeto que asaltó y apuñaló a Daiana Tello durante un robo al interior de una papelería, en la delegación Ixtapa, en Puerto Vallarta, ya está plenamente identificado.

Ya está plenamente identificado el sujeto, ya contamos con una orden de aprehensión y estamos abocados en su búsqueda", dijo Salvador González de los Santos, fiscal del Estado.

El sujeto es originario de Puerto Vallarta y tenía antecedentes de violencia.

Es originario de aquella región. Lo que se sabe es que sí tenía antecedentes de violencia familiar, principalmente, y ahorita estamos abocados en su búsqueda".

Fue el pasado domingo cuando el sujeto llegó para sacar supuestamente una copia y, cuando la joven se dio la vuelta, la apuñaló por la espalda para después apoderarse de una computadora y una caja con las ventas del día, para luego escapar.

Daiana se siente muy insegura, no quiere salir del hospital

Con miedo y sin querer abandonar el hospital hasta que su agresor sea detenido permanece Daiana Tello, la joven que fue apuñalada durante un asalto al interior de la papelería donde trabajaba, en la delegación Ixtapa de Puerto Vallarta.

El ataque ocurrió el pasado domingo y quedó captado en video. En las imágenes se observa cómo un sujeto ingresa al negocio, pregunta el costo de unas copias y posteriormente entrega una hoja a la empleada para que le sacara una copia. Cuando Daiana se da la vuelta, el hombre la apuñala por la espalda.

Tras la agresión, el sujeto robó una laptop y una caja con dinero de las ventas antes de escapar.

La joven fue trasladada a recibir atención médica y actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió una lesión en el estómago.

Su madre, Rosa María Hernández Hernández, aseguró que Daiana continúa afectada emocionalmente por lo ocurrido.

Siente mucho miedo, siente mucha impotencia, se siente muy insegura, no quiere salir del hospital hasta que la gente que la dañó esté recibiendo su merecido, su castigo”, expresó.

La madre de familia explicó que la joven permanece en observación médica mientras logra recuperarse de las lesiones.

Ella se encuentra estable, está en recuperación, va a mantenerse en observación hasta que pueda ingerir líquidos porque por el momento no puede tomar nada”, comentó.

Asimismo, exigió que el caso no quede impune: "Les pido que esto no quede impune, que no sea un caso más, que mi hija no sea un número, una estadística, que sea una solución a lo que está viviendo Vallarta, no solamente mi hija”

La madre de Daiana también solicitó a la ciudadanía proporcionar cualquier información que ayude a localizar al responsable.

Agregó que "si saben alguna información, que por favor no se queden callados, que la compartan, que no guarden esto, que no protejan a estas personas. Yo sé que es hijo de alguien, que tiene familia y todo, pero mi hija también tiene familia y todos estamos sufriendo”