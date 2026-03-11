in-Store Media y H-E-B impulsan el Retail Media en México con un acuerdo para todas sus tiendas

Con esta alianza, in-Store Media incorpora a H-E-B como un nuevo socio estratégico regional dentro de su portafolio multiretailer, reforzando su presencia en el norte y centro del país, ampliando su cobertura nacional. Actualmente, la compañía opera junto a los principales líderes del retail con mayor presencia en el país y, con este nuevo acuerdo, reafirma su compromiso y confianza en México, consolidándolo como su segundo mercado más relevante a nivel global, después de España.

En el marco de esta colaboración, in-Store Media desplegará en las tiendas H-E-B un ecosistema integral de Retail Media in-store y out-store, con formatos publicitarios desarrollados bajo una propuesta de valor centrada en la innovación y el uso estratégico de la data. El objetivo es conectar a las marcas con los shoppers en momentos clave del recorrido de compra, al mismo tiempo que se enriquece la experiencia en tienda.

"El acuerdo con H-E-B México representa una alianza natural entre dos compañías que comparten una visión centrada en el shopper. El Retail Media se ha consolidado como uno de los canales publicitarios más relevantes para las marcas, al conectar con el consumidor en el momento de la decisión de compra, y H-E-B es un socio clave para seguir impulsando este modelo en México", señala Pablo Bultó, director general de in-Store Media México.

México, mercado estratégico para el Retail Media

El acuerdo con H-E-B refuerza la visión de in-Store Media sobre México como uno de sus mercados prioritarios para el desarrollo de Retail Media en América Latina. La compañía continúa expandiendo su presencia en el país mediante alianzas con cadenas de autoservicio y comercio especializado, adaptando sus soluciones a las particularidades de cada retailer.

De acuerdo con estimaciones del sector, el Retail Media se consolida como uno de los canales publicitarios de mayor crecimiento a nivel global, impulsado por su cercanía con el momento de compra y el valor de los datos propios del Retailer. Actualmente, Estados Unidos lidera este mercado con un valor superior a los 55 mil millones de dólares, mientras que Latinoamérica, con México y Brasil al frente del crecimiento, proyecta una tendencia al alza: se espera que la inversión en Retail Media en la región se triplique de aquí a 2028, alcanzando los 5.45 mil millones de dólares.

Ambas compañías coinciden en que el Retail Media se ha convertido en un punto de convergencia entre marcas, retailers y consumidores, al ofrecer soluciones que combinan tecnología, data y creatividad en el momento más relevante del proceso de compra, marcando el futuro de la comunicación en el punto de venta.