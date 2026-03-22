Sujeto golpea brutalmente a joven autista por el ladrido de sus perros

Un hombre agredió violentamente a un menor de edad con autismo al interior de una privada de la colonia San Antonio, de Pachuca, en Hidalgo; incidente que quedó grabado por cámaras de seguridad.

La agresión ocurrió cuando los perros de la vivienda ladraron al animal del agresor, lo que provocó la molestia del sujeto. Según la versión, el individuo reaccionó de forma desproporcionada: profirió insultos y posteriormente ingresó por la fuerza a la privada, tras patear la puerta.

Ya en el interior de la privada, el hombre pateó violentamente al menor en dos ocasiones, una de ellas en el rostro lo que provocó que el joven cayera noqueado, hecho que fue documentado en video y posteriormente difundido entre residentes de la zona.

De acuerdo con vecinos, le hecho causó preocupación por la seguridad en la privada, además de exigir que las autoridades intervengan para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la detención del presunto agresor.

Sujeto golpea a un joven con autismo Foto: Especial

jcp