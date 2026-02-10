Cae sujeto acusado de robar cajas fuertes en Nuevo León y Coahuila

Un hombre señalado por robos a cajas fuertes en los estados de Nuevo León y Coahuila fue detenido en posesión de 10 dosis de cristal en Monterrey.

El presunto fue identificado como José Antonio “C”, de 30 años, quien fue detenido en el cruce de Albino Espinoza y Juan Zuazua, en pleno centro de la ciudad de Monterrey.

Efectivos de la policía de Monterrey realizaban un recorrido de vigilancia por el primer cuadro de la ciudad cuando se percataron de un vehículo tipo Honda en color blanco mal estacionado por lo que estaba entorpeciendo el tráfico.

Entonces se acercaron al conductor que se molestó cuando le pidieron que se estacionara bien.

José Antonio “C” fue detenido con drogas

Los oficiales se percataron de que en el portavasos de la unidad traía dos envoltorios con una sustancia sólida similar al cristal y tras una revisión le encontraron otras ocho bolsas de la misma droga.

Durante las indagatorias salió que el sujeto es investigado por una serie de robos a cajas fuertes en Nuevo León y Coahuila.

Además, se le aseguró una parte del tipo de herramientas que son utilizadas para abrir las cajas fuertes.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Herramientas utilizadas para abrir las cajas fuertes Foto: Especial

JCS