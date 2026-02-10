Debemos trabajar en equipo por Tequila: Lemus tras detención de alcalde

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que todos los actores políticos y sociedad deben trabajar en equipo por el bienestar de Tequila, luego de la detención de su presidente municipal, Diego ‘N’.

Al responder preguntas a medios de comunicación, el gobernador sostuvo que lo primordial es garantizar que Tequila esté bien.

Todos debemos de trabajar en equipo por Tequila, hoy no hay partidos políticos, no hay colores. Hoy lo que tenemos que hacer es garantizar que Tequila esté bien”, sostuvo el mandatario estatal.

Además, Lemus reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum que, dijo, tomó una decisión en favor de la población de Tequila.

Y hay que reconocer a la presidenta Sheinbaum y merece que yo como gobernador tome una actitud de Tequila y Jalisco”, puntualizó.

Tequila tendrá inversión de 500 mdp

Como parte de los trabajos para mejorar a Tequila, el gobernador de Jalisco anunció inversiones de 500 millones de pesos en diferentes proyectos para impulsar la recuperación económica, social y turística del municipio de Tequila, en coordinación con autoridades locales y distintos sectores de la comunidad.

Durante una mesa interinstitucional realizada en la plaza principal del Pueblo Mágico, el mandatario subrayó que las acciones se desarrollarán con respeto a la autonomía municipal y con una visión integral para fortalecer la seguridad, la infraestructura y el desarrollo productivo.

Vamos a dar seguridad, presencia, programas sociales, apoyos, salud, educación, economía.Les prometo, y aquí quiero dejar muy clara mi palabra, tienen el compromiso de su Gobernador de que vamos a apoyar a Tequila en todo, hasta que Tequila recupere toda su belleza, sus visitantes y su desarrollo”, expresó Lemus Navarro.

De acuerdo con el gobernador, “el objetivo es que Tequila inicie una nueva etapa de recuperación, enfocada en el bienestar de sus habitantes y en el fortalecimiento de sectores clave como el turismo, el comercio, el campo y la actividad artesanal”.

De tal forma que, entre las acciones anunciadas se contemplan proyectos de infraestructura y obra pública, programas educativos y deportivos, impulso al emprendimiento local, desarrollo rural, promoción turística, fomento cultural y apoyos específicos para mujeres.

Por otro lado, en materia de seguridad, se mantendrá la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Estado para garantizar condiciones de tranquilidad tanto para residentes como para visitantes. En la mesa de trabajo participaron autoridades militares, estatales y municipales, así como líderes sociales y religiosos, docentes, comerciantes, prestadores de servicios turísticos y representantes del sector productivo y ejidal.

Además, Lemus Navarro sostuvo reuniones con la Presidenta Municipal Interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, integrantes del Ayuntamiento y organismos empresariales para dar seguimiento a los proyectos anunciados.

RLO