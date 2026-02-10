Alumno armado en secundaria de Nuevo León causa pánico

El reporte de un alumno armado al interior de una escuela secundaria ocasionó pánico y movilización policiaca en Salinas Victoria, Nuevo León.

Los hechos se registraron en la Secundaria número 115 Enrique Beltrán Castillo ubicada en la Valle del Norte, en el referido ayuntamiento.

Los hechos se dieron a conocer en redes sociales y posteriormente la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria informó de los sucesos.

"La Secretaría de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria informa sobre publicaciones que circulan en redes sociales acerca de un menor de edad presuntamente armado en una secundaria de la Colonia Valle del Norte", publicó la dependencia en su cuenta de Facebook.

Precisó que oficiales de la corporación se trasladaron al lugar para esclarecer el hecho.

Los oficiales municipales ya se encuentran en el lugar para esclarecer la situación, dicho menor se encuentra a disposición de la autoridad competente siguiendo los protocolos establecidos", agregó la autoridad.

Solicitó a la ciudadanía no compartir información falsa e informarse a través de medios oficiales.

Con cuchillo en mano, hombre irrumpe junta vecinal en Monterrey, Nuevo León

Durante un evento vecinal organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, un hombre portando un cuchillo y con actitud violenta alarmó a los asistentes, en la colonia Valle de Santa Lucía en Monterrey.

El incidente quedó registrado en un video de aproximadamente un minuto de duración, en el que inicialmente se observa al director adjunto de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, acompañado por la titular de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González, dirigiendo un mensaje a los vecinos del sector.

Conforme avanza el video mientras Barragán hacía uso del micrófono, de fondo comienzan a escucharse disturbios.

Posteriormente, la grabación enfoca a los colonos, momento en el que se aprecia a un sujeto portando un arma blanca, aparentemente haciendo reclamos a los funcionarios. En la otra mano, el hombre sostenía una lata de cerveza, por lo que se presume que se encontraba en estado de ebriedad.

Al percatarse de la situación, varios vecinos se alejaron del individuo, quien vestía una sudadera color guinda y pantalón negro. Incluso, una mujer intentó protegerse con una silla.

Segundos después, el hombre se retiró del lugar, lanzó insultos y golpeó con el cuchillo un vehículo que se encontraba estacionado, para finalmente retirarse del sitio.

JCS