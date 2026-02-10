Rescate del Río Atoyac avanza en Puebla con 30 kilómetros saneados

El rescate del Río Atoyac en Puebla avanza con el saneamiento de 30 de los 109 kilómetros que conforman su cauce, como resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, en el marco del Plan Hídrico Nacional impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante un recorrido de supervisión, el gobernador Alejandro Armenta destacó que este logro representa un sueño largamente esperado por las comunidades ribereñas y subrayó que “rescatar el Río Atoyac solo era posible con voluntad contundente del Gobierno Federal”, la cual, dijo, se consolidó con la llegada de una presidenta comprometida con el medio ambiente.

Armenta explicó que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se han puesto en marcha plantas de tratamiento, biodigestores y obras de saneamiento que permiten una recuperación gradual y sostenida del afluente.

Por otra parte, el comisionado para la Restauración y Saneamiento del Río Atoyac, Alejandro Isauro Martínez, reconoció el liderazgo del gobernador y detalló que, por instrucción presidencial, Puebla recibió 208 millones de pesos de los 519 millones destinados a nivel nacional para el saneamiento del río.

De manera complementaria, el Gobierno de Puebla instaló 490 biodigestores en ambos municipios y construyó una Planta de Tratamiento tipo humedal en la comunidad de Otlatla. Para 2026, se prevé la instalación de biodigestores en San Martín Texmelucan, Calpan, Domingo Arenas y San Salvador.

Asimismo, se impulsará una inversión aproximada de 400 millones de pesos para la construcción de plantas de tratamiento en Las Flores, en Huejotzingo; Moyotzingo; San Lucas el Grande, en San Salvador el Verde, y San Juan Cuauhtémoc.

